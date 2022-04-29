Евакуаційні рейси Укрзалізниці на 29 квітня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 29 квітня. Людей вивозитимуть з Покровська та Запоріжжя.

Український перевізник організував евакуаційні потяги також у зворотний бік. Стежте за оновленнями, адже час відправлень може змінитися.

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Графік евакуаційних потягів

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

Евакуація з Луганщини

Голова ОВА Сергій Гайдай закликав людей негайно виїжджати в безпечні райони України. Евакуаційні рейси місцева влада організовує чи не щодня із щонайменше 5 міст Луганщини.

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