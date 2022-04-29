Евакуаційні рейси Укрзалізниці на 29 квітня
29 квітня 2022 , 06:41Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 29 квітня. Людей вивозитимуть з Покровська та Запоріжжя.
Український перевізник організував евакуаційні потяги також у зворотний бік. Стежте за оновленнями, адже час відправлень може змінитися.
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Графік евакуаційних потягів
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
Евакуація з Луганщини
Голова ОВА Сергій Гайдай закликав людей негайно виїжджати в безпечні райони України. Евакуаційні рейси місцева влада організовує чи не щодня із щонайменше 5 міст Луганщини.
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