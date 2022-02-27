Евакуацію населення з Василькова не планують, – ДСНС

27 лютого 2022 , 01:58
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Джерело:

телеграм-канал hromadske

У ДСНС заявили, що наразі не планують евакуацію населення з Василькова. Загрози для людських життів немає. Окупанти у ніч на 27 лютого влучили у місцеву нафтобазу: вона спалахнула.

У ДСНС просять людей закривати вікна. Шкідливі речовини й дим можуть піти у будь-який бік.

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Ворог обстрілював Васильків з балістичних ракет. Під час обстрілу спалахнула величезна погода на місцевій нафтобазі. Новину повідомила Наталія Баласинович – пані мер Василькова.

Антон Геращенко вже заявив: пожежа завдасть колосальної екологічної шкоди.

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Автор: Мар'яна Бекало