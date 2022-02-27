Евакуацію населення з Василькова не планують, – ДСНС
27 лютого 2022 , 01:58Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал hromadske
У ДСНС заявили, що наразі не планують евакуацію населення з Василькова. Загрози для людських життів немає. Окупанти у ніч на 27 лютого влучили у місцеву нафтобазу: вона спалахнула.
У ДСНС просять людей закривати вікна. Шкідливі речовини й дим можуть піти у будь-який бік.
Зауважте У Харкові горить газопровід після удару окупантів: перші відео
Ворог обстрілював Васильків з балістичних ракет. Під час обстрілу спалахнула величезна погода на місцевій нафтобазі. Новину повідомила Наталія Баласинович – пані мер Василькова.
Антон Геращенко вже заявив: пожежа завдасть колосальної екологічної шкоди.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.