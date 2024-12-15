"Найстрашніша агенція Путіна": Гершкович розповів про ФСБ, що стоїть за його арештом

Журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, який нещодавно був звільнений з російського ув’язнення, опублікував розслідування, присвячене діяльності Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ. Цей підрозділ спецслужб Кремля стоїть за його арештом, а також переслідуванням інших іноземців і опозиціонерів у Росії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на WSJ. Це перше розслідування журналіста після його обміну 1 серпня 2024 року.

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Гершкович розкрив діяльність ФСБ, що стоїть за його арештом

Матеріал присвячений діяльності Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ (ДКРО) – елітного підрозділу, що займається переслідуванням іноземців і критиків Кремля. Саме цей підрозділ був відповідальний за його арешт.

У статті WSJ зазначається, що під час роботи над розслідуванням журналістів переслідували у Відні та Вашингтоні, їхні пошти намагалися зламати, а одного з авторів матеріалу ФСБ навіть запросила до Москви на допит.

Хто очолює ДКРО і чим займається підрозділ

ДКРО входить до складу Першої служби ФСБ. Його очолює генерал-лейтенант Дмитро Мінаєв, який раніше брав участь у масштабному обміні ув’язненими. Його керівник, Владислав Меньщиков, грає з Володимиром Путіним у хокей.

За даними журналістів, ДКРО стоїть за наймасштабнішою кампанією репресій у Росії з часів сталінізму. Підрозділ має близько 2000 співробітників, які координують роботу сотень тисяч людей по всій країні. Вони займаються стеженням, тиском і арештами як іноземців, так і росіян.

Спецоперації ФСБ: від саботажу до викрадень

За даними WSJ, ДКРО займався арештом американських громадян, серед яких зірка баскетболу Бріттні Грайнер та колишній морський піхотинець США Пол Вілан. У 2017 році, як повідомляють українські чиновники, Мінаєв наказав підірвати автомобілі в Києві, що призвело до загибелі співробітників ГУР і СБУ.

У матеріалі також йдеться про викрадення естонського офіцера, саботаж на українській залізниці та збирання даних для підготовки замахів на високопосадовців.

"Обміни" як стратегія Кремля

Масштабний обмін ув’язненими, що відбувся в серпні 2024 року, став одним із найбільших за часів після Холодної війни. У результаті було звільнено 26 осіб, серед яких – Еван Гершкович, Пол Вілан, опозиціонери Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин, а також російський кілер Вадим Красиков.

За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, ця операція показала, наскільки Кремль використовує арешти як інструмент для політичного шантажу та досягнення своїх цілей.