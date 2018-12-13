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      Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"

      1873
      Новая пропасть России
      Новая пропасть России / politeka

      Заседание Европарламента сделала обычную среду для Кремля действительно черной. И если вы провели аналогии с черной пятницей, когда магазины заманивают покупателямей большими скидками, то это не совсем так.

      Хотя, можно говорить и о скидках, но исключительно в контексте древнего города Спарта. Там со скалы сбрасывали слабых и некрасивых мальчиков. В нашем случае к краю пропасти подталкивают сразу целое некрасивое государство. И это правильно – сортировать их на красивых и не очень с помощью индивидуальных санкций всем надоело.

      Понятно, что решения Европарламента это не приговор, приведенный в исполнение. Следующий шаг должны сделать парламенты и правительства государств, входящих в Евросоюз. Но сама по себе политическая инициатива и ключевые моменты очень показательны. Налицо тенденция – переход от глубокой озабоченности с осуждением, с призывом бить, причем по болевым точкам.

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      Итак, первое, что сделал Европарламент, это принял резолюцию, которой призвал страны-члены ЕС закрыть порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против РФ за агрессию против Украины в Керченском проливе. Резолюцию поддержали 433 депутата, 30 воздержались, 205 проголосовали против. То есть российские суда могут перейти в состояние автономного плавания с дозаправкой исключительно в портах Венесуэлы или Китая. Ну и Африка остается последней надеждой.

      Представляете, как это повлияет на логистику по доставке грузов из России и на их стоимость в результате? В мире глобальной конкуренции достаточно болезненный укол. И ощущать себя страной-изгоем можно будет уже не только на суше, но и на море. Но это еще не все. Евродепутаты посягнули на самое святое.

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      В качестве самого тревожного звоночка для Кремля Европейский парламент таки выступил за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток-2".

      Поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осуждают строительство газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины, так как это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности. Поэтому члены Европарламента призывают к его отмене,
      – говорится в сообщении.

      И вот это уже очень серьезно. А Германия, претендующая на ключевую роль в ЕС, не сможет так просто игнорировать эту резолюцию. Хотя, будем реалистами – без неофициального одобрения Германии вероятность такого решения парламента ЕС (снова 433 за) вообще невысока. Значит, заранее и в процессе консультаций к этому мнению пришли все ключевые игроки? То есть переговоры Меркель с Путиным и закрытое заседание группы в Нормандском формате по введению миссии ОБСЕ в Черное и Азовское море закончились ничем. Ну, то что Путин уперся и начал привычно быковать никого не удивляет.

      А вот Евросоюз... неужели начал прозревать? Неужели на четвертый год агрессии лидеры ЕС осознали, что гопника нужно сильно бить, не теряя лишних калорий на уговоры? Хотелось бы верить. И тогда к новости "В Москве выпал снег и он не растает" можно будет добавлять закадровый комментарий "Никогда!" и злорадный инфернальный хохот.

      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник: site.ua

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      Автор: Блог Медіа, Блог Соцмережі
      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики Новини Росії Публікації Північний потік-2 Санкції
      Джерело: 24 Канал
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