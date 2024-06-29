Уникнути масової мобілізації все складніше: чому в Росії суттєво збільшують виплати військовим

В Росії виникає дефіцит місцевого "насєлєнія", яке готове йти на війну проти України. Через це країна-агресорка суттєво збільшує одноразові виплати за підписання контракту. В одному з регіонів сума дійшла до більш ніж 19 тисяч доларів.

Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що ситуація тут досить проста та зрозуміла. Це – чиста економіка. Є "товар" – окупанти. Виникає дефіцит товару, тому починає рости ціна на нього.

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В Росії будуть проблеми з поповненням окупантів

Як наголосив Ейдман, обсяг окупантів постійно скорочується. Відповідно держава змушена піднімати ціни в надії на те, що "насєлєніє" продовжить себе продавати та йти на війну.

Чому стався дефіцит? Вже певно до найбільш недолугих доходить, що серйозні гроші можна заробити. Але, найімовірніше, їх отримають твої нащадки. А сам окупант загине чи стане інвалідом,

– сказав Ейдман.

Крім того, на думку Ейдмана, більшість "насєлєнія" Росії таки не готове продавати себе та йти на війну. Туди направляються переважно чіткі категорії громадян. Сюди входять зеки; мігранти, яких насильно заганяють; жителі депресивних регіонів; громадяни, які мають проблеми з боргами.

Ці джерела починають закінчуватися. Зеків колись сильно гнали. Ще під час Пригожина. Але більшість з них знищені. Інші знають про їхню долю і не йдуть. З депресивних регіонів теж охочих йти менше. Уникнути широкомасштабної мобілізації там все важче. Поки латають діри у такий спосіб,

– сказав Ейдман.