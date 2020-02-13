12:16
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Ейджизм в Україні, або як знайти роботу після 50 років

      3

      Ейджизм в Україні – надзвичайно поширене явище. Людей передпенсійного віку не хочуть брати на роботу, виправдовуючи це тим, що вони менш продуктивні за молодих співробітників. Як з ним боротися – читайте далі.

      Українці старшого віку скаржаться, що знайти роботу – справжнє випробування. Працедавці побоюються, що люди передпенсійного віку не дружать з технологіями й не зможуть працювати на рівні з молодими колегами. 

      Що таке ейджизм? Це створення стереотипів і дискримінація окремих людей або груп за віковою ознакою. Такий вид дискримінації широко поширений серед роботодавців: часто перші негативно налаштовані до літніх працівників навіть у випадках, коли ті є не менш освіченими та продуктивними у порівнянні з молодими співробітниками.

      До цієї теми: Старше покоління не гірше молодого – Зеленський

      Чимало українців зустрічаються з ейджизмом при працевлаштуванні. Попри великий досвід роботи, вони неодноразово чули відмову саме через свій вік. Працедавці виправдовують це віковим цензом

      Ейджизм
       

      Ейджизм – це незаконно

      21 стаття Кодексу законів про працю забороняє дискримінацію у сфері праці за будь-якою ознакою, зокрема за віковою.

      Однак за даними Державної служби зайнятості у 2019 році лише 70% населення у віці 50 – 59 років мали роботу.
      У 2018 році цей показник був ще нижче – 65,3%.

      Серед працедавців побутує стереотип: старші люди – менш продуктивні. Їм важко адаптуватися в молодому колективі й вони не так швидко вчаться. Але все це залежить від людини. Часом люди у віці 50+ втрачають мотивацію саме через ейджизм і махають рукою на свою кар'єру. 

      Читайте також: Ейджизм скорочує життя – Супрун

      Штраф за ейджизм – 11,5 тисяч гривень 

      Відмовляючи у працевлаштуванні лише через вік, працедавці порушують закон. За це передбачено штраф – 11,5 тисяч гривень. Але зазвичай роботодавці не дають письмового пояснення, тому досить важко довести, що вам відмовили саме через вік. 

      Як зацікавити працедавця 

      Крок 1: Резюме

      Важливу роль в працевлаштуванні відіграє правильно написане резюме. Воно повинно відповідати сучасним вимогам ринку та конкретного роботодавця. Пишіть про свій досвід, досягнення, давайте якомога більше конкретики. Доведіть, що ви можете бути корисним та швидко адаптуєтесь в молодому колективі. 

      Крок 2: Активно шукайте вакансії 

      Шукайте їх всюди: на сайтах з пошуку роботи, в соціальних мережах, прислухайтеся до рекомендацій. 

      Крок 3: Самовдосконалюйтесь

      Щодня дізнавайтеся щось нове, відвідуйте курси та тренінги. Вчіть та удосконалюйте мови. 

      Які пенсії отримують різні категорії українців: інфографіка
      сьогодні
      9549
      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Ринок праці
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Нова тактика Кремля в Сирії: як Росія відповіла США за блокування патрулів
      Олександр Коваленко 137
      сьогодні , 10:30 Секретна зброя РФ на Донбасі: російський найманець "злив" докази в мережу
      Михайло Макарук 1768
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      724
      сьогодні , 10:13 Погана кар'єра прем'єр-міністра Гончарука, або Чому не варто шукати зраду
      Сергій Фурса 998
      сьогодні , 08:40 Вода в Крим: чого насправді хоче Кремль?
      Віталій Портников 1134
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук