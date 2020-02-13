Ейджизм в Україні, або як знайти роботу після 50 років

Ейджизм в Україні – надзвичайно поширене явище. Людей передпенсійного віку не хочуть брати на роботу, виправдовуючи це тим, що вони менш продуктивні за молодих співробітників. Як з ним боротися – читайте далі.

Українці старшого віку скаржаться, що знайти роботу – справжнє випробування. Працедавці побоюються, що люди передпенсійного віку не дружать з технологіями й не зможуть працювати на рівні з молодими колегами.

Що таке ейджизм? Це створення стереотипів і дискримінація окремих людей або груп за віковою ознакою. Такий вид дискримінації широко поширений серед роботодавців: часто перші негативно налаштовані до літніх працівників навіть у випадках, коли ті є не менш освіченими та продуктивними у порівнянні з молодими співробітниками.

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Чимало українців зустрічаються з ейджизмом при працевлаштуванні. Попри великий досвід роботи, вони неодноразово чули відмову саме через свій вік. Працедавці виправдовують це віковим цензом.





Ейджизм – це незаконно

21 стаття Кодексу законів про працю забороняє дискримінацію у сфері праці за будь-якою ознакою, зокрема за віковою.

Однак за даними Державної служби зайнятості у 2019 році лише 70% населення у віці 50 – 59 років мали роботу.

У 2018 році цей показник був ще нижче – 65,3%.

Серед працедавців побутує стереотип: старші люди – менш продуктивні. Їм важко адаптуватися в молодому колективі й вони не так швидко вчаться. Але все це залежить від людини. Часом люди у віці 50+ втрачають мотивацію саме через ейджизм і махають рукою на свою кар'єру.

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Штраф за ейджизм – 11,5 тисяч гривень

Відмовляючи у працевлаштуванні лише через вік, працедавці порушують закон. За це передбачено штраф – 11,5 тисяч гривень. Але зазвичай роботодавці не дають письмового пояснення, тому досить важко довести, що вам відмовили саме через вік.

Як зацікавити працедавця

Крок 1: Резюме

Важливу роль в працевлаштуванні відіграє правильно написане резюме. Воно повинно відповідати сучасним вимогам ринку та конкретного роботодавця. Пишіть про свій досвід, досягнення, давайте якомога більше конкретики. Доведіть, що ви можете бути корисним та швидко адаптуєтесь в молодому колективі.

Крок 2: Активно шукайте вакансії

Шукайте їх всюди: на сайтах з пошуку роботи, в соціальних мережах, прислухайтеся до рекомендацій.

Крок 3: Самовдосконалюйтесь

Щодня дізнавайтеся щось нове, відвідуйте курси та тренінги. Вчіть та удосконалюйте мови.