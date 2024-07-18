Партнери пообіцяли Україні вдвічі більше F-16, ніж підготували пілотів, – Арахамія

Партнери України пообіцяли надати нашій країні літаків F-16 більше, ніж підготували пілотів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова фракції "Слуга народу", член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, інформує 24 Канал.

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Україні пообіцяли вдвічі більше F-16, ніж є навчених пілотів

За словами Арахамії, Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків та інженерів для обслуговування західної авіації.

Коментуючи недостатньо швидкі темпи постачання літаків, він зазначив, що до цього треба ставитися з розумінням, адже це все одно рекордні терміни. Депутат підкреслив, що у позавоєнний час терміни постачання авіації завжди складають 5 – 6 років, а зараз у випадку з Україною йдеться про один рік.

Зараз кількість обіцяних нам бортів... уже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів та інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто в нас зараз вузьке місце – вже не борти, а люди,

– пояснив Арахамія.

Він зазначив, що українська делегація у США намагалася "посунути чергу" з інших країн із полігонів, де навчають пілотів.

"У цьому питанні триває робота на найвищому політичному рівні, зокрема, про це не соромиться просити інші країни президент Володимир Зеленський", – додав він.