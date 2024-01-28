Пів століття слави у небі: чому F-16 – один з найкращих винищувачів, який створило людство

Історія винищувача F-16 розпочалася ще у 1974 році. Тоді він вперше піднявся у небо. Минуло пів століття, однак F-16 залишається одним з найкращих у своїй категорії.

У будь-який час дня або ночі десь у світі летить F-16. За 50 років історії виготовили понад 4600 винищувачів. Окрім того, виробництво навіть не збираються зупиняти. Попереду у F-16 – ще велике та яскраве майбутнє.

Зверніть увагу Українські пілоти вже літають на винищувачах F-16 разом з інструкторами, – Ігнат

Що відомо про історію F-16 тривалістю у пів століття

На озброєння ВПС США F-16 надійшли ще у 1978 році. Станом на 2023 рік у Штатах було вже понад 800 винищувачів. З 1978 року F-16 використали 25 інших країн світу. Зокрема, Норвегія, Чилі, Марокко, Сінгапур.

З плином часу F-16 виконує усе більше функцій: від наземних і протикорабельних атак до фоторозвідки і полювання на зенітно-ракетні комплекси.

2015 рік став особливим для історії – F-16 став найчисленнішим військовим літаком у світі. Експерти зауважують, що це величезне досягнення для бойового літака – перебувати на озброєнні упродовж 50 років.

Чому F-16 залишається у топі

F-16 не втрачає своєї актуальності завдяки інноваційним аспектам у конструкції. Окрім того, світ вивчив уроки, отримані під час повітряних боїв у війні у В'єтнамі. Тоді перед США було завдання: створити компактний маневрений винищувач, який зміг би збивати ворожі літаки ракетами з тепловим наведенням і гарматами.

Так на арену вийшов F-16, який міг витримувати перевантаження до 9 g (те, що на землі важить кілограм). Джефф Болтон – авіажурналіст – який літав у двомісній версії F-16 – зауважив: "коли ти сідаєш у кабіну F-16, ти наче натягуєш шкіряну водійську рукавичку".

F-16 називають "майже ідеальним швейцарським армійським ножем".