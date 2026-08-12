У Туреччині впав F-16, пілот вижив

Під час навчального польоту у районі Ялови у Туреччині зазнав аварії винищувач F-16. Пілот встиг катапультуватися.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.

Що відомо про падіння F-16?

За даними відомства, 12 серпня винищувач виконував планове навчальне завдання на північному заході Туреччини.

У повітрі виникла критична ситуація, але пілот вчасно відреагував, тож обійшлося без людських жертв.

Наразі військове командування забезпечує йому медичне обстеження та всю необхідну підтримку.

Точні причини падіння літака поки що невідомі. У відомстві підкреслили, що висновки про причини катастрофи зроблять лише після детального розслідування.

Падіння турецького F-16: дивіться відео

SON DAKİKA: Yalova’da F-16 askeri eğitim uçağı düştü.



Pilotun atlayarak sağ kurtulduğu bildiriliyor. (Sabah) pic.twitter.com/NOfFrkCzMH — BPT (@bpthaber) August 12, 2026

До слова, наприкінці лютого у турецькому місті Баликесір винищувач F-16 також зазнав аварії. Він впав на жваве автомобільне шосе, пілот загинув.

Аварія сталася під час виконання планової місії.