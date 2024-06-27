Росія вперше обстріляла Харків ФАБ-500: прокуратура показала відео з наслідками

Російська армія 27 червня вперше вдарила по Харкову авіаційною бомбою ФАБ-500. У мережі вже з'явилися відео з наслідками цієї атаки.

У Харківській обласній прокуратурі розповідали, що ця ФАБ-500 містить модуль планерування та корекції. На місці прильоту було руйнування будинків.

Дивіться також Росіяни вдарили по житловій забудові Харкова, корпусах ВНЗ та гуртожитку

Як виглядали наслідки влучання ФАБ-500

На відео, яке виклала в мережу Харківська обласна прокуратура, можна побачити, що ФАБ-500 залетіла в один з приватних будинків у Київському районі Харкова. Авіаційна бомба пробила стіну будівлі і пошкодила інші.

Наслідки влучання ФАБ-500 по Харкову / Відео Харківської обласної прокуратури

Згодом у прокуратурі розповіли, що одна з ФАБ-500 з УМПК влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала. Фахівці ДСНС уже вийняли підривний пристрій та витягають з подвір'я нерозірваний снаряд.

У будинку на момент влучання перебував 10-річний хлопчик, він, на щастя, не постраждав,

– сказали прокурори.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок ворожої атаки постраждали п'ять людей. Також пошкоджено приватні будинки, корпуси і гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС.

Наслідки ворожої атаки по Харкову / Фото Харківської обласної прокуратури

У прокуратурі наголосили, що вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі ж прокурори та слідчі поліції вживають всіх належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених ворогом.

Раніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначав, що дві авіабомби типу ФАБ-500 були запущені з літака Су-34 з Майського у Бєлгородській області. Удару окупанти завдали близько 15:00 за київським часом.