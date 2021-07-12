Facebook вчергове забанив найпопулярнішу львівську спільноту "Варта 1"

Facebook заблокував найбільшу львівську групу "Варта 1", яка налічує понад 350 тисяч учасників. Причиною бану є порушення правил спільноти щодо насильства та підбурювання.

Адміністраторів спільноти попереджали про порушення через публікації зниклих людей та знайдених документів. Тоді такі дописи перестали публікувати.

До теми Порушує стандарти спільноти: Facebook забанив одну з найбільших львівських груп

Facebook вчергове забанив спільноту "Варта 1"

Спільноту "Варта 1" блокують не вперше. У вересні 2017 року Facebook забанив групу через звинувачення в шахрайстві та релігійній нетерпимості. За кілька днів спільнота відновила свою діяльність.

Через деякий час, 4 січня 2019 року, групу, яка на той час налічувала понад 430 тисяч учасників, остаточно видалили. Тоді адміністратори створили нову спільноту "Варта 1". Там оприлюднювали інформацію про ДТП, розшук людей, знайдені речі та документи.

Засновник групи депутат Ігор Зінкевич розповів, що за кілька тижнів до блокування Facebook попереджав адміністраторів про порушення.

Facebook почав попереджати нас, що повідомлення про розшук людей із публікацією їхніх особистих даних і фото, а також публікації знайдених документів є порушенням конфіденційності, тому ми припинили публікувати такі оголошення,

– зазначив Зінкевич.

У офіційному поясненні Facebook від 12 липня мовиться, що група "Варта 1" порушує правила спільноти щодо насильства та підбурювання.



Групу "Варта 1" заблокували / Фото ZAXID.NET

Адміністратори створили нову групу

Зінкевич зазначив, що наразі створювати нову спільноту не планують. Однак пізніше у телеграм-каналі "Варта 1" повідомили, що адміністратори створили нову групу з однойменною назвою.

"Зважаючи на алгоритми Facebook та нерозуміння засновників соцмережі, як вона насправді допомагає людям, треба шукати альтернативу, тому наразі ми не бачимо доцільності створювати нову групу. Зібрати понад 350 тисяч учасників протягом півтора року – це потужно", – додав Зінкевич.

За його словами, люди хочуть об'єднуватись, але ресурс Facebook не дає їм можливості вільно спілкуватися.

Фейсбук-спільноту "Варта1" створили під час Революції Гідності. Там львів'яни могли спілкуватися та інформувати одне одного про правопорушення в місті. Пізніше на базі групи створили телеграм-канал та сайт "Варта 1". У 2020 році активісти спільноти створили політичну партію та пройшли до Львівської міськради.