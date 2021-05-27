Видавали себе за журналістів: Facebook видалив мережу акаунтів спецслужб Росії

У 2020 році Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб. Вони видавали себе за журналістів та працювали на території України.

Про виявлення та видалення акаунтів спецслужб Росії йдеться у звіті Facebook про загрози, виявлені у 2017 – 2020 роках.

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Facebook видалив мережу акаунтів спецслужб Росії

Відповідно до звіту, Україна увійшла до списку країн, де з 2017 року зафіксували найбільше ботоферм у соцмережах.

Зокрема, протягом 2020 року Facebook видалив мережу акаунтів, які створила та підтримувала російська військова розвідка. Ця мережа орієнтувалася на Україну і ближні країни.

Вони створили фальшивих персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соцмережах. Деякі з них видавали себе за журналістів і намагалися сконтактуватися з політиками, журналістами, громадськими діячами,

– йдеться у звіті.

Там розповіли, де найчастіше з'являлися підозрілі групи акаунтів. Це такі країни як Росія, Іран, М'янма, США та Україна.

Також Україна потрапила до списку країн, які найчастіше ставали метою операцій впливу. У Facebook тлумачать це як скоординовані зусилля для маніпулювання при публічних обговореннях для стратегічної мети.

Крім того, соцмережа видалила 11 іноземних ботоферм, які працювали в Україні, і 6, які координувалися з-за кордону.