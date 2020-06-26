Компанія Facebook перейшла на написання української столиці правильною транслітерацією – Kyiv. Інженери соцмережі вже переключили свої алгоритми на новий лад.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що про це американська компанія проінформувала українських дипломатів.

До речі Kyiv not Kiev: Мендель неправильно написала назву української столиці – фотофакт

Як зміняться алгоритми в соцмережі

Раніше, якщо ви намагались позначити українську столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Відтепер це буде Kyiv – адреси та місця, в яких згадується столиця України, використовуватимуть саме цю транслітерацію.

Те саме з чек-інами (відмітками відвідання місць). Користувачі бачитимуть першою пропозицією саме Kyiv. Навіть якщо шукали неіснуючий Kiev.

Водночас старі, вже виставлені у минулому теги та відмітки досі існують – їх неможливо наразі змінити "заднім числом".

Що відомо про кампанію України щодо правильного написання української столиці

Ще в жовтні 2018 року МЗС розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в межах якої закликало іноземних журналістів під час згадок української столиці писати Kyiv, а не транслітерацію з російської Kiev.

12 червня 2019 року стало відомо, що Рада США з географічних назв одноголосно прийняла рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.

За словами Дмитра Кулеби, до цього призвели "десятки і сотні листів, електронних, паперових, дзвінків у всі офіси – від європейських до західного узбережжя США".

Кулеба також наголосив, що правильне написання української столиці – це важлива річ, що формує масову свідомість англомовного світу і привчає до розуміння, що Україна – це Україна.