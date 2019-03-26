Facebook видалив тисячі сторінок: деякі з них російські, які писали про Україну

З соціальних мереж Facebook та Instagram видалили 2 632 сторінок, груп і профілів за «скоординовану недостовірну поведінку». Всі сторінки були пов'язані з Росією, Іраном, Македонією та частково визнаним Косово.

У Facebook не знайшли жодних зв'язків між діями цих сторінок. Все ж всі вони використовували подібну тактику. Невідомі створювали у мережі профілі, які вводять в оману інших про те, ким вони є і чим займаються.

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У Facebook постійно працюють над припиненням таких дій, оскільки не хочуть, аби соціальну мережу використовували для маніпулювання людьми.

Окремо видалили 1907 сторінок, які пов'язані з Росією. Ці сторінки розсилали спам. Частина з них публікувала інформацію, пов'язану з українською політикою, бойовими діями на сході України, "українським патріотизмом", питанням переселенців, українськими військовими, ситуацією в анексованому Криму та корупцією.

До слова, адміністрація соцмережі визнала, що зберігала паролі до облікових записів мільйонів користувачів в незашифрованому вигляді. Мова йде про сотні мільйонів користувачів додатку Facebook Lite, десятки мільйонів користувачів Facebook, а також десятки тисяч користувачів Instagram.