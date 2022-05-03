Фахівці готують довідник найкращих світових практик для відбудови міст, – Тимошенко

Українські волонтери створюють довідник найкращих світових прикладів планування громадського простору, який допоможе якісно відбудувати постраждалі українські міста.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За словами Тимошенка, задля відбудови міст необхідно враховувати світовий досвід, аби зробити населені пункти максимально комфортними для життя.

"Українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери запропонували волонтерський проєкт довідника, в якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їхнього створення", – зазначив він.

Тимошенко додав, що наразі спеціалісти працюють над створенням каталогу типових елементів всіх вуличних зон: фасадів, входів та літніх майданчиків, озеленення, вуличних меблів, веломережі, місць для пішоходів, громадського транспорту та автівок.

"Кожен, хто буде долучений до відбудови міст, зможе використовувати цей довідник, щоб якісно та швидко проектувати простори, в яких люди житимуть в задоволення. У довіднику можна буде подивитись та проаналізувати дизайн-код типових міських кварталів та вулиць для швидкого та комплексного відновлення зруйнованих міст", – розповів заступник керівника ОП.

Одна з головних особливостей майбутнього довідника – врахування найкращих світових прикладів планування вулиць та загального громадського простору. Подібні бази даних вже існують у багатьох містах та країнах.

"Наприклад, американський довідник Global street design guide, в якому описують правила проектування сучасних вулиць. Або довідник благоустрою Праги, в якому описують об’єкти в громадських просторах та правила їхнього розташування", – розповів Тимошенко.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інфраструктура України має бути відбудована у найближчі два роки.