Фактично -80 градусів: на Південному полюсі триває аномально холодна зима
7 жовтня 2021 , 15:37Читать новость на русском
Джерело:The Watchers
Фахівці повідомили про рекордно високу температуру на Південному полюсі. Зокрема, вдалося зафіксувати -79,3 градуса.
Попередній морозяний рекорд зафіксували ще у 1976 році. Тоді температура повітря опустилася до -60,6 градуса.
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Вже взимку 2020 – 2021 років вдалося зафіксувати -73,3 градуса. Метеоролог Метью Лаззаро з Університету Вісконсіна заявив, що поблизу метеостанції "Амундсен-Скотт" цю температуру спостерігали кілька разів.
Російська станція "Схід" 30 вересня, що температура повітря опустилася до -79,3 градуса.Зауважте! Світовий рекорд становить -89,2 градуса. Його зареєстрували на станції "Схід" 21 липня 1983 року.
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