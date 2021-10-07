Фактично -80 градусів: на Південному полюсі триває аномально холодна зима

Фахівці повідомили про рекордно високу температуру на Південному полюсі. Зокрема, вдалося зафіксувати -79,3 градуса.

Попередній морозяний рекорд зафіксували ще у 1976 році. Тоді температура повітря опустилася до -60,6 градуса.

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Вже взимку 2020 – 2021 років вдалося зафіксувати -73,3 градуса. Метеоролог Метью Лаззаро з Університету Вісконсіна заявив, що поблизу метеостанції "Амундсен-Скотт" цю температуру спостерігали кілька разів.

Російська станція "Схід" 30 вересня, що температура повітря опустилася до -79,3 градуса.

Станцію "Академік Вернадський" накрили снігопади

У серпні 2021 року станцію "Академік Вернадський" накрили снігопади.

Острів Галіндез потерпав від сильної завірюхи. Швидкість вітру становила 33,2 метра на секунду.

У Національному антарктичному науковому центрі навіть розповіли, що довелося підготувати до запуску запасний дизель-генератор та встановлювати аварійне світло.

Висота снігового покриву становила майже 2 метри.

Температура повітря становила -12 градусів, але через вологість 86% відчувалися фактично як -38 градусів.

Світовий рекорд становить -89,2 градуса. Його зареєстрували на станції "Схід" 21 липня 1983 року.