Фактично на старті, – Ігнат розкрив деталі про зіткнення L-39 на Житомирщині

Зіткнення L-39 "Альбатрос" у небі над Житомирщиною забрало життя 3 українських пілотів. Зокрема, легендарного "Джуса" (Андрія Пільщикова). Юрій Ігнат розкрив деталі катастрофи.

Зокрема, Ігнат повідомив, що зіткнення L-39 відбулося фактично на старті. Пілоти виконували бойове завдання.

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Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставили їм частина,

– наголосив Ігнат.

Він додав, що літаки L-39 використовують не лише для навчальних польотів. Мовиться також про виконання різних завдань. За словами Ігната, фактично по усій території України майже всі вильоти – бойові. Триває війна.

Як все відбувалося