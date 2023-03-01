Частина нової тактики: що таке фальш-цілі та навіщо росіяни їх запускають

Усе частіше читаючи новини про ракетні обстріли з боку росіян, ви можете побачити такий термін як фальш-ціль. Віднедавна росіяни почали використовувати їх під час атак, аби вони були більш ефективними.

Зокрема, якщо вірити даним моніторингової групи Monitor, щонайменше 1 фальш-ціль росіяни використали під час атаки увечері 1 березня. Що це таке та навіщо їх використовують загарбники – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Додатковий тиск на ППО

У контексті ракетних атак фальш-ціль або ж хибна ціль – це ракета без бойової частини. Її мета – заплутати ППО. Також такими цілями є результат роботи РЕБ — пристроїв радіоелектронної боротьби, наземного базування, або вбудованих у літаки, які створюють електромагнітні імпульси, які імітують наявність цілей у повітрі.

Якщо говорити про масований ракетний обстріл, то використання фальш-цілей – це додатковий тиск на сили ППО, спрямоване на заплутування протиповітряної оборони. Мета проста – щоб до цілей долетіли чимбільше справжніх ракет.

Однак увечері 1 березня росіяни не завдавали масованого ракетного удару, а запустили, ймовірно, 2 надзвукові ракети й 1 фальш-ціль. Взагалі подібні запуски є частиною стратегії, спрямованої на виснаження ППО. Росіяни використовують також повітряні кулі, запускають по кілька безпілотників у різних напрямках. Разом із фальш-цілями це засоби виявлення та виснаження ППО.

Суттєві проблеми у запасах ракет: про що свідчить використання фальш-цілей

За понад рік повномасштабної війни кількість ракет, які запустила Росія, можна вимірювати тисячами. Під обстрілами опинялися цивільні, критичні та військові об'єкти. Росіяни не шкодували спершу запускати десятки, а потім і сотні ракет, що ми спостерігали під час перших масованих атак восени минулого року.

Однак запаси ворога не безкінечні. Росіянам вдається якимось чином налагодити виробництво ракет, про що свідчило використання Х-101, виготовлених в четвертому кварталі 2022 року під час атаки наприкінці грудня. Однак з цілком логічних причин окупанти не можуть виготовляти таку кількість ракет, яку запускали по Україні за 1 день під час масованих обстрілів. Тому все ж деякі ракети в дефіциті.

Використання фальш-цілей може свідчити про те, що у Росії відчувається проблема із запасами ракет. Чи дуже критична вона – малоймовірно. Не варто втішатися і знецінювати ворога. Однак якщо все ж окупанти почали запускати ракети без бойових частин, це вказує на нові підходи ворога до планування атак зі збереженням власних ресурсів. І це тоді, коли Росія не береже навіть життя власних солдатів, кидаючи їх сотнями та тисячами на часто провальні штурми. Хоча, їх окупанти не цінують, бо ще мають мобілізаційний ресурс.