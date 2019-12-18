11 признаков, что парень хочет с вами серьезных отношений

По поведению парня можно понять, что он на самом деле думает и хочет. По словам психологов, есть моменты, с помощью которых можно понять, что ваш любимый готов к серьезным отношениям или даже хочет стать вашим спутником в жизни.

Ниже приведены распространенные признаки, которые показывают, что парень серьезно к вам относится, передает издание Anewmode.

Интересно! 30-секундная привычка может улучшить отношения

Он открыт

Очень важны моменты, когда парень с вами честен. Он постоянно при вас свободно высказывается, рассказывает о будущем и рассказывает, сколько вы для него значите.

Если же парень не разговаривает с вами открыто, то это признак того, что он, скорее всего, не относится к вам серьезно.

Он восхищается вами

Парень, которому вы нравитесь, может сидеть часами, разговаривая с вами. Он хочет знать о девушке все, потому задает тонну вопросов. Более того, он слушает и внимательно запоминает все подробности. Такой парень по-настоящему интересуется вами и хочет узнать о вас все.



Парню хорошо с девушкой / Фото Tochka.net

Он придерживается своих обещаний

Если парень пообещал отвести вас на вечеринку в пятницу вечером, то он сделает это даже после тяжелого дня на работе. Потому что человек, который хочет быть в серьезных отношениях с вами, не дает пустых обещаний. Он не хочет вас разочаровывать.

Он относится к тебе приоритетно

Девушка часто становится на первое место в любых делах парня. Но помните, что вы не всегда можете быть первой, иногда ему нужно сделать действительно важные вещи. Однако даже если это произойдет, он обязательно даст вам знать, что вы для него важны.

Когда девушка является приоритетом – это не значит, что парень должен отказаться от всего остального, что происходит в его жизни, чтобы проводить все время с ней. Быть в приоритете означает, что ты для него имеешь большое значение.

К теме! Ученые нашли формулу счастливых отношений

Он действует

Легко сказать, что тебе кто-то нравится, а показывать это через действия – это уже другая история. Действия мужчины покажут тебе, что ты ему важна.

Когда мужчина серьезно относится к тебе – это видно во всем: в том, как он смотрит на тебя и как относится к тебе, в вещах, которые он делает и тому подобное. Он удалит свой аккаунт с сайтов знакомств, если хочет быть только вашим. Он своими действиями докажет, что вы главная женщина в его жизни.

Он учитывает ваше мнение

Когда у парня возникают определенные проблемы, то он прислушивается к вашим советам. Когда он спрашивает ваше мнение, он слушает его и учитывает то, что вы думаете, и как вы себя чувствуете. Парень, который хочет серьезных отношений, действительно уважает то, что вы говорите.

Вы знакомы с его друзьями и семьей

О серьезных отношениях говорит и то, что парень познакомил вас с его родителями, друзьями и семьей, или даже проводите с ними время. Парень, который мечтает стать вашим мужем, приведет вас в свой мир и убедится, что вы познакомитесь со всеми, кто для него важен.



Важно, если парень знакомит девушку с родителями / Фото hipwee

Он заботится о том, что думают о нем твои близкие

Когда мужчина хочет серьезных отношений с девушкой, он будет уважать ее семью. Он захочет понравиться друзьям и семье. Конечно, он может нервничать, прежде чем встретиться с ними, но точно захочет произвести на них приятное первое впечатление.

Он открыто говорит о будущем

Если парень рассказывает вам о будущем и всем, что вы могли бы сделать вместе, то его будущее точно включает вас. И он хочет, чтобы вы это знали.

Он не только создает нереалистичные планы, как, например, предлагает бросить работу и вместе путешествовать по миру, он говорит конкретно, что хочет съехаться с вами и тому подобное. Парень хочет с вами серьезных отношений, если он имеет с вами четкие цели и сроки.

Читайте также! Ощущение любви в повседневной жизни улучшает самочувствие: исследования

Ваше счастье – это его счастье

Признак, который доказывает, что парень хочет быть с вами надолго, – это когда он делает все, что может, чтобы сделать тебя счастливой. Ведь ваше счастье сделает и его счастливым. Такой парень обращает внимание на ваши пожелания и потребности и приложит усилия, чтобы дать вам это. Мужчины держат это в секрете, но все, что делает их счастливыми в отношениях – это счастливые женщины.

Он любит проводить время с вами

Это главный признак того, что парень, который вам нравится, хочет быть с вами. Если он хочет и любит проводить с вами часы или даже дни вместе, показывает, что вы действительно ему не безразличны. Если ему хорошо с вами – то он сделает все, чтобы вы были рядом.