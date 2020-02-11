15 признаков, что ваш брак сильнее, чем вы думаете

Поддерживать крепкий брак может быть все труднее из года в год. Ведь отношения меняются так же, как и ваша жизнь. Но независимо от того, недавно ли вы поженились или уже не можете посчитать года совместной жизни, эксперты называют признаки, свидетельствующие, что ваши отношения точно крепкие и не приведут к разводу.

Что делает семью крепкой? Каждая пара ищет ответы на эти вопросы и у каждой свой рецепт счастья. Но есть признаки, свидетельствующие о том, что вам хорошо вместе и ваши отношения крепче всех невзгод, передает издание Good House.

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Вы много общаетесь

Отношения, когда оба партнера могут поговорить друг с другом о тяжелых и напряженных временах, – это признак того, что отношения настроены на успех.

"Признаки, по которым мы видим, что пара должна расстаться, включает в первую очередь возможность общения. Они решают вопросы, связанные с финансами и семьей, и это признаки здорового брака", – отмечает юрист Лиза Мейер.

Вы можете найти компромиссы

Возможность находить золотую середину, когда вы не соглашаетесь со своим партнером – это хороший знак. Ведь именно компромиссы помогают уменьшить эгоизм и лучше понимать своих любимых.

Вы продолжаете делать новые вещи вместе

Брак, который захватывает, наполненный новыми поворотами, может означать, что у вас крепкие отношения. "Переживание новых вещей заключается в том, что это создает новые воспоминания и приносит удовольствие от каждого открытия", – говорят эксперты.



Вы ищете новые впечатления и увлечения / Фото Unsplash

У вас есть чувство юмора

Общее чувство юмора помогает отношениям оставаться крепкими. "Когда вы оба находите смешное в одном и том же, вы "проживаете" это мгновение. К тому же, смех снимает стресс и беспокойство, выделяет эндорфины и создает положительные ассоциации с другим человеком", – говорит эксперт Дикерсон.

У каждого есть свои интересы

Хотя общие вещи всегда полезны для супругов, но если у вас есть собственные интересы и увлечения, вы даете своим отношениям пространство, в котором они время от времени нуждаются. "Наличие собственных интересов позволяет вам оставаться цельным человеком, а не кем-то под влиянием кого-то. Также важно, чтобы другой человек поддерживал эти интересы", – считают психологи.

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У вас есть доверие и уважение друг к другу

Часто говорят, что крепкий брак строится на фундаменте общения, доверия и, конечно, уважения. Взаимное уважение является важным для любого успешного брака. Зато потеря уважения, как правило, является сигналом о конце отношений.

Ваш брак – главный приоритет

Когда обе стороны делают отношения приоритетными, развод менее вероятен. "Это осознанное решение ставить отношения над всем остальным", – добавляет эксперт.



Вы всегда находите время друг на друга / Фото Unsplash

Вы сохраняете страсть

По словам экспертов, пары, которые ласковы друг к другу, не обязательно должны иметь сексуальную жизнь. Главное, что они держатся за руки, целуют друг друга – это признаки здоровых отношений.

Вы делите деньги

Деньги часто становятся причиной развода, поэтому убеждение, что у вас и вашего партнера одинаковые ценности в отношении денег, может быть ключом к крепким отношениям. Если оба партнера экономны и живут в рамках своих возможностей, они чувствуют, что будто идут к общей цели.