15 признаков плохих отношений, которые вы никогда не должны терпеть

Каждый человек мечтает о том, чтобы его отношения с партнером складывались легко и приносили только радость. Но иногда роман может приносить дискомфорт партнерам и причинять вам боль. Мы хотим научить вас распознавать нездоровые отношения и закончить их.

Токсичные отношения могут полностью ухудшить или даже разрушить вашу жизнь, передает издание Inspiring Life.

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Признаки плохих отношений

Отсутствие общения

Когда вы не разговариваете друг с другом или даже не можете сказать партнеру, что вы чем-то расстроены, то это признак плохих отношений. Ведь чтобы отношения были здоровыми, вы должны уметь все обсуждать в паре.

Обиды

Даже если они говорятся просто в "шутку". Вы можете в паре дразнить партнера и шутить над ним, но помните, что это становится проблемой, когда такие "шутки" на самом деле оскорбительны для вас.

С другой стороны, если ваш любимый человек постоянно оскорбляет вас или расстраивает, то вам стоит с ним серьезно поговорить. Если вы не можете это сделать, то это тоже признак плохих отношений.

Пренебрежение вами перед другими

Это иногда трудно определить из-за того, что некоторые люди не видят грани между тем, когда они вас дразнят и тем, когда унижают. Но если это действительно унижение, да еще и перед другими людьми, то у вас плохие отношения. Такого не следует допускать.

Нерешенные дискуссии

Дискуссии в отношениях – это вполне нормально, если они не постоянные. Однако, спорить и не приходить к выводу (решение проблемы) – это плохо, ведь рано или поздно кто-то "взорвется" и захочет разойтись.

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Примирение сексом, а не разговором

Если ваши споры заканчиваются в спальне, то у вас нездоровые отношения. Это хорошо, если вы разговариваете и делаете это перед сексом, но использовать секс как средство для решения ваших проблем – это столь же токсично, как и сами отношения.

Вашей семье не нравится ваша вторая половинка

Если большинство членов вашей семьи говорят вам, что им не нравится поведение вашего партнера, то вам нужно к ним прислушаться. Обратите внимание на мнение своей семьи и спросите их, почему они так думают.

Вы не предоставляете приоритетов друг другу

Если вы находитесь в отношениях, то ваш партнер должен быть вашим приоритетом. Конечно, вы должны беспокоиться и о других вещах, но ваша вторая половинка должна быть первой в вашем списке. Если же вы оба игнорируете друг друга и не соблюдаете приоритетности, то у вас плохие отношения, которые вряд ли будут для вас полезными.

Вы не делаете приятные вещи друг для друга

В здоровых отношениях ваша цель – всегда делать счастливыми друг друга. Когда вы перестаете делать эти вещи, то это является признаком, на который стоит обратить внимание. Ведь вы не можете быть с кем-то, если не хотите делать для него что-то приятное.

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Вы чувствуете облегчение, когда остаетесь наедине

Сейчас очень многие люди наслаждаются собственным временем. Но когда вы радуетесь тому, что ваш партнер куда-то уезжает на длительное время, то это может быть признаком нездоровых отношений. Если вы не хотите быть вместе с половинкой или не любите ее компанию, то, возможно, вам не стоит быть вместе?

Вы несчастны

Это очевидно, но некоторым людям это нужно напомнить. Вы должны понимать, что если не довольны своим любимым / любимой и чувствуете себя рядом с ним / ней плохо, то вам не следует быть вместе. Забудьте о том, как долго вы встречаетесь, ваше счастье важнее.