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15 признаков плохих отношений, которые вы никогда не должны терпеть

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Токсичные отношения / Cosmo

Каждый человек мечтает о том, чтобы его отношения с партнером складывались легко и приносили только радость. Но иногда роман может приносить дискомфорт партнерам и причинять вам боль. Мы хотим научить вас распознавать нездоровые отношения и закончить их.

Токсичные отношения могут полностью ухудшить или даже разрушить вашу жизнь, передает издание Inspiring Life.

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Признаки плохих отношений

  • Отсутствие общения

Когда вы не разговариваете друг с другом или даже не можете сказать партнеру, что вы чем-то расстроены, то это признак плохих отношений. Ведь чтобы отношения были здоровыми, вы должны уметь все обсуждать в паре.

  • Обиды

Даже если они говорятся просто в "шутку". Вы можете в паре дразнить партнера и шутить над ним, но помните, что это становится проблемой, когда такие "шутки" на самом деле оскорбительны для вас.

С другой стороны, если ваш любимый человек постоянно оскорбляет вас или расстраивает, то вам стоит с ним серьезно поговорить. Если вы не можете это сделать, то это тоже признак плохих отношений.

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  • Пренебрежение вами перед другими

Это иногда трудно определить из-за того, что некоторые люди не видят грани между тем, когда они вас дразнят и тем, когда унижают. Но если это действительно унижение, да еще и перед другими людьми, то у вас плохие отношения. Такого не следует допускать.

  • Нерешенные дискуссии

Дискуссии в отношениях – это вполне нормально, если они не постоянные. Однако, спорить и не приходить к выводу (решение проблемы) – это плохо, ведь рано или поздно кто-то "взорвется" и захочет разойтись.

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  • Примирение сексом, а не разговором

Если ваши споры заканчиваются в спальне, то у вас нездоровые отношения. Это хорошо, если вы разговариваете и делаете это перед сексом, но использовать секс как средство для решения ваших проблем – это столь же токсично, как и сами отношения.

  • Вашей семье не нравится ваша вторая половинка

Если большинство членов вашей семьи говорят вам, что им не нравится поведение вашего партнера, то вам нужно к ним прислушаться. Обратите внимание на мнение своей семьи и спросите их, почему они так думают.

  • Вы не предоставляете приоритетов друг другу

Если вы находитесь в отношениях, то ваш партнер должен быть вашим приоритетом. Конечно, вы должны беспокоиться и о других вещах, но ваша вторая половинка должна быть первой в вашем списке. Если же вы оба игнорируете друг друга и не соблюдаете приоритетности, то у вас плохие отношения, которые вряд ли будут для вас полезными.

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  • Вы не делаете приятные вещи друг для друга

В здоровых отношениях ваша цель – всегда делать счастливыми друг друга. Когда вы перестаете делать эти вещи, то это является признаком, на который стоит обратить внимание. Ведь вы не можете быть с кем-то, если не хотите делать для него что-то приятное.

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  • Вы чувствуете облегчение, когда остаетесь наедине

Сейчас очень многие люди наслаждаются собственным временем. Но когда вы радуетесь тому, что ваш партнер куда-то уезжает на длительное время, то это может быть признаком нездоровых отношений. Если вы не хотите быть вместе с половинкой или не любите ее компанию, то, возможно, вам не стоит быть вместе?

  • Вы несчастны

Это очевидно, но некоторым людям это нужно напомнить. Вы должны понимать, что если не довольны своим любимым / любимой и чувствуете себя рядом с ним / ней плохо, то вам не следует быть вместе. Забудьте о том, как долго вы встречаетесь, ваше счастье важнее.

Автор: Мария Бондар
Теги: Психология Семья Отношения
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