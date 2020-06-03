Выпускник средней школы Чейз Смит 29 апреля женился на своей девушке Сади Миллс после того, как врачи спрогнозировали ему лишь 3-5 месяцев жизни из-за редкой формы рака.

Пара начала встречаться около полугода назад, и свадьбу Смит и Сади отпраздновали именно в том месте, где они впервые поцеловались, пишет The Indy Star.

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"Это был лучший день в моей жизни. Я всегда хотела свадьбу на свежем воздухе, и тот факт, что Чейз придумал идею поставить алтарь именно там, где у нас было первое свидание и мы впервые поцеловались – это много для меня значило", – сказала Сади.

Смит еще с 12 лет болеет, но о свадьбе он мечтал всегда. Пара хотела сначала закончить среднюю школу, вместе пойти в колледж (где они надеялись продолжить свою карьеру по плаванию и дайвингу), а затем в конце концов жениться.

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Однако, все планы рухнули, когда они услышали неутешительную новость от врачей. "Мы безусловно думали о браке в будущем и знали, чего хотим", – пояснил Смит.

Девушка призналась, что поняла из слов любимого, что он хочет предложить ей жениться, потому остановила его и сказала: "Я тоже хочу жениться", не дослушав его.

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Через четыре дня пара поговорила с родителями, а потом спланировала свадьбу во дворе перед домом Миллс. В их особый день Сади надела изысканное белое платье, а Чейз – темно-синий костюм. Их эмоции просто зашкаливали. "Я был так взволнован, когда увидел ее. Это было как удар в грудь", – рассказал Смит.

Смотрите видео со свадьбы молодой пары: