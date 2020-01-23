4 признака, что вы не готовы к серьезным отношениям

В жизни каждого человека наступает такой этап, когда он понимает, что якобы и хочет серьезных отношений, но при этом по-настоящему не готов к этому.

Как же понять, что вы не готовы к настоящей любви? Психологи назвали несколько признаков, которые это иллюстрируют, передает издание Mind Body Green.

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Вы постоянно критикуете партнера

Если вы критикуете своего партнера, то, скорее всего, у вас есть неуверенность в себе, и это отражается снаружи. Лучше всего для вас – углубиться в себя и понять причины собственной неуверенности.

Ведь здоровые пары принимают друг друга такими, какие они есть, и смотрят на положительные стороны своей второй половинки.

Вы нервничаете, когда дела идут слишком хорошо

Возможно, вы идете с человеком на несколько свиданий и вам очень нравится такое начало отношений. Вроде, дела идут хорошо, но ты чувствуешь себя неуверенно и говоришь себе: "Это идет слишком хорошо", тогда, возможно, ты эмоционально не готов к настоящей романтике.

Такая ситуация может скрывать некоторые эмоциональные проблемы, связанные с вашими прошлыми отношениями, и мешает вам наслаждаться текущим моментами вашей жизни.

Вы игнорируете "красные флаги"

Одной из важнейших вещей, которую вы можете сделать, чтобы не попасть в ложные отношения – это действительно посмотреть на качества вашего партнера.

Составьте список "красных флагов" (вещей, которые недопустимы в отношениях, – Семья 24) и следуйте ему. Если человек постоянно использует вас или обманывает, а вы продолжаете встречаться с ним, то лучше сразу разойтись.

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Вы все время спорите

Если вы спорите больше, чем получаете удовольствие от времени, проведенного вместе, то это явный признак того, что вы, возможно, находитесь в неправильных отношениях. Но если все ваши отношения – это постоянное поле битвы, тогда загляните глубже: возможно, вы боитесь получить травму? Чувствуете, что вы не достойны настоящей любви?

Вы можете не доверять или не любить других людей. Поэтому если вы находитесь в отношениях, в которых некомфортно себя чувствуете, прекратите их, пока вы не исцелите свое сердце и опять не научитесь доверять.