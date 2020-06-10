Ученые считают, что счастливые дети чаще добиваются успеха во взрослой жизни. Поэтому все родители стараются согреть любовью детей. Но есть еще несколько правил, которые нужно знать родителям, чтобы воспитать успешных малышей.

Издание 4mamas поделилось советами по успешному воспитанию, которые помогут родителям в заботе о детях.

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5 правил, которые помогут родителям воспитать успешного ребенка

Внимание и уверенность

Эксперты уверяют, что ребенку нужно уделять достаточно внимания и всегда верить в него. К примеру когда малыш учится делать первые самостоятельные шаги, родители должны поддерживать его и ободрять: "Ты прекрасно умеешь ходить, я в этом уверена!", "Я люблю тебя и горжусь твоими успехами" и тому подобное.

Необходимые ресурсы для знаний

Важно также создать для детей благоприятные условия для того, чтобы они познавали новое и успешно учились. И не нужно ребенку все сразу скупать для развития, достаточно будет подвешенных на нитке небольших игрушек или ярких кусочков ткани, квадратиков из цветной бумаги или картона и тому подобное.



Давайте ребенку занятие, которое соответствует его возрасту / Фото Littleone

Впоследствии их можно заменить различными игрушками, которые ребенок сможет взять в руки и попробовать ощутить на вкус. А уже позже ребенок начнет интересоваться конструкторами и мозаиками, играми и тому подобное. Поэтому стоит выбирать игрушки для ребенка в зависимости от его возраста и уровня развития.

Эмоциональная отзывчивость мамы и папы

Дети воспринимают окружающий мир и окружающих иначе, чем взрослые. Так, взрослые могут посмеяться с ребенка или сказать малышу: "Мне бы твои проблемы!" – тем самым подчеркивая, что его проблемы являются неважными. И из-за этого дети, живя с родителями, которые их на самом деле любят, чувствуют одиночество и непонимание.

Малышня начинает думать, что взрослые не признают их переживания, не обращают на них никакого внимания. И тогда не знают, что им делать и как действовать дальше. Порой ребенок даже чувствует беспомощность и незащищенность, и это пугает его. Поэтому взрослые должны поддерживать ребенка, находить для него время и выражать искренние эмоции.

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Позитивный настрой и оптимизм

В народе говорят: если двадцать раз подряд обозвать ребенка поросенком, то на двадцать первый раз он начнет хрюкать. И дествительно, дети часто становятся такими, какими их считают взрослые. Поэтому если вы не хотите "запрограммировать" ребенка на неудачи, не напоминайте ему о его промахах и замечайте его достижения.

Поэтому важно учить своих детей быть оптимистами, потому что это убережет родителей от многочисленных стрессов, когда ребенок достигнет подросткового возраста и не станет застревать на подавленном настроении. Согласно статистике, подростки, которые умеют искать позитив в любой проблеме, реже впадают в депрессию. К тому же, оптимизм связан со счастьем: чем более оптимистичный ваш ребенок, тем он счастливее.



Учите малышей быть позитивными / фото Sunschool

Уважение и разумная мера свободы

Родители должны научить ребенка проявлять уважение, и лучше всего это делать на своем примере. Ведь некоторые взрослые, к примеру, не считают нужным стучаться в комнату своих детей, думая, что у них не может быть своих секретов. Но на самом деле уважение рождается только в определенной дистанции в отношениях.