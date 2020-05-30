Не все люди бывают готовы к новой любви и отношениям. Звучит странно, но так показывает статистика несчастливых союзов. Поэтому психологи рекомендуют перед тем, как создавать пару, задать себе несколько важных вопросов.

Психолог и ведущий на Новом канале Олег Кензов рассказал, что у него был горький опыт любви, но это только пошло ему на пользу.

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Итак, вот 5 вопросов, на которые следует ответить перед поиском новой любви.

Действительно ли я хочу отношений?

Порой человеку не нужна любовь. Да, он вступает в отношения, но, так сказать, не по собственной воле. Почему это происходит? Все из-за того, что на него могут давить близкие, напоминая о "биологических часах", или же он оится одиночества.

"И вместо того, чтобы разобраться со своим истинным страхом, компенсирует его за счет другого человека. Но отношения, которые создавались в неврозе, вряд ли будут счастливыми", – считает Кензов.

Хочу ли я серьезных отношений, которые приведут к браку?

Создание семьи – это естественный этап взаимодействия в паре. Ведь нужно ли тратить свое время на свидание, если вы не видите с этим человеком общего будущего.



Ваши отношения могут закончиться браком / Фото Pixabay

Готов/готова ли я отдавать, а не только брать?

Многие пары находятся в невротических отношениях, чтобы "долюбить себя" в них. Происходит это тогда, когда они не получили достаточно тепла в детстве от родителей. Такой союз очень истощает каждого участника. Отношения – это не "игра в одни ворота", чтобы они были счастливыми, нужно и брать, и давать.

Что я могу дать партнеру?

И здесь речь идет не только о любви и сексе. Ведь в жизни каждого человека есть взлеты и падения. Поэтому готовы ли вы поддержать партнера в трудную минуту? А порадоваться его успехам? А дать деловой совет? Что вы можете дать партнеру, кроме любви и секса?

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Если понимаете, что ничего, то лучше пока отложить поиск второй половинки. Ведь, скорее всего, вы встретите человека, который тоже ничего не сможет вам дать в ответ. Невозможно отдать пустое сердце другому. Поэтому перед тем, как искать любовь, наполните себя, разберитесь со своими внутренними проблемами.

Зачем мне нужны отношения?

Много кто ищет любовь, чтобы заполнить пустоту, переложить свои проблемы на плечи другого. Или чтобы соответствовать образу успешного человека. Но опыт показывает, что такие отношения заканчиваются тотальным разочарованием и болью.