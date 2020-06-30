Все родители мечтают стать бабушками и дедушками, чтобы нянчить детей своих детей. Для них это особое время. Но для Джули Ловинг этот момент стал еще более особенным, ведь она решила стать суррогатной мамой для своей дочери.

Как сообщает Washington Post, 51-летняя женщина вынашивает ребенка для своей 29-летней дочери Бреаны Локвуд и ее мужа Арона.

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Ведь дочь Джули не может сама стать мамой, ведь супруги несколько лет борются с бесплодием. Так, у Бреаны Локвуд уже было много выкидышей, внематочная беременность, многократные операции и несколько переносов оплодотворения эмбриона.

И это очень физически и психически истощило пару, поэтому они решили воспользоваться услугами суррогатной мамы. И именно в этот момент 51-летняя Джули предложила дочери такую ​​идею.

Женщина стала суррогатной мамой для дочери / Фото WashPost

"Бреана хотела быть мамой с детства. И когда вы видите, как ваш ребенок борется с бесплодием, вы хотите сделать все, что можете, чтобы помочь. Поэтому после нескольких выкидышей дочери я решила стать для нее суррогатной мамой", – говорит Ловинг.

Поскольку у Бреаны нет сестер или друзей, которые могли бы стать хорошими кандидатами на роль суррогатной мамы, то выносить паре ребенка предложила мама. К тому же, тесты показали, что она для этого отлично подходит.

Поэтому, в 51 год Джули вынашивает своего внука. И семья проводит все время вместе и сейчас живет вместе, поэтому мама и дочь переживают беременность вместе.

Бабушка вынашивает собственного внука / Фото WashPost

Интересно, что недавно пара узнала, что у них родится девочка. Роды запланированы на ноябрь 2020 года.