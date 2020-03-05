5 распространенных ошибок, которые мужчины совершают во время знакомства с девушкой

Попытка подойти к человеку, который тебе понравился, вызывает много смелости, однако это также может смутить. Кроме волнений, страх отказа часто убивает уверенность в себе и заставляет чувствовать, что мы менее достойны этого человека.

Так, есть стандартные ошибки, которые делают все мужчины при знакомстве с девушкой. Выполнение любой из этих вещей точно испортит любой ваш шанс, пишет издание Yourtango.

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5 ошибок, которые заставляют женщин уйти или отказать в знакомстве

Вы подходите к ней с неправильной стороны

Стуча ее по спине или говоря: "Эй, я хотел бы поговорить с тобой" – это две вещи, которые женщины ненавидят. Очень легко относиться к девушке так, как вы это чувствуете, но так вы не добьетесь успеха. Делайте все, как нужно – сначала установить контакт глазами, а затем подойдите к ней с того угла, чтобы она вас видела. И обращайтесь к женщине с уважением и заинтересованностью.

У вас нет уверенности в себе

Если мужчина робко стоит, держит руки в карманах, потеет во время разговора и заикается, когда ставит какой-то вопрос – то это признаки неуверенности и это вряд ли понравится девушке.

Появиться нервным для знакомства – это не произведет на женщину хорошего впечатления. Когда девушка видит, что ты неуверен в себе, она может автоматически чувствовать, что ты не интересен как мужчина.



Неуверенные мужчины имеют меньше шансов при знакомстве с девушкой / Фото Woman

Когда знакомство неуместно

Есть несколько сценариев неправильного момента знакомства с женщиной. Отдельно:

когда она спешит на работу;

когда неотложные дела;

когда разговаривает по телефону;

когда она кажется серьезной или сосредоточенной.

Если вы видите или чувствуете, что женщина по-настоящему занята, вы можете подойти к ней, чтобы спросить, нужна ли ей помощь. Но если она отклоняет это предложение, то лучше сразу уходите.

Вы слишком банальны

"Эй, как тебя зовут", "Ты выглядишь замечательно" ,"Я могу с тобой поговорить" и т. д. – такие фразы не являются чем-то новым для женщины. Когда мужчины используют эти обычные слова, чтобы познакомиться с девушкой, они не удивляют и знакомиться точно не захочется.

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Итак, постарайтесь не быть предсказуемым, не старайтесь слишком сильно произвести впечатление на нее. Вместо этого расспросите ее, чем она занимается или что она красиво одевается и тому подобное.

Вы пытаетесь флиртовать с первой секунды

Не прибегайте к употреблению кокетливых слов, таких как "Эй, детка, ты выглядишь действительно горячей в этом платье" или "Мм, красивые ягодицы", когда подходишь знакомиться с девушкой. Это может привести к тому, что женщина грубо ответит вам или даже даст вам пощечину и уйдет.

Поэтому избегайте всего, что заставит ее почувствовать себя так, будто вы лишь хочете провести с ней ночь. Лучше замените все слова флирта на конкретные настоящие комплименты.