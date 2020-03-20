5 способов поддерживать прочные отношения с партнером после появления ребенка
Рождение ребенка – огромный переход в семье и к этому трудно подготовиться, сколько бы вы не читали об этом. И это неизбежно изменит отношения с вашим партнером.
Однако психологи предлагают несколько способов, которые помогут сохранить ваши отношения крепкими, даже когда воспитание становится стрессовым для вас обоих, пишет Mind Body Green.
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- Определите свои обязанности
Если женщина кормит грудью ребенка, то это определенная работа на целый день, а потому жена иногда нуждается в отдыхе и терпении. Поэтому партнер должен взять на себя роль человека, который будет поддерживать и успокаивать любимую.
И не забывайте говорить друг другу "спасибо". Помните, что поддержка и любовь является хорошим примером для ребенка.
- Поймите, что вы не волшебники
Не бойтесь просить помощи своего партнера. Ведь одному человеку физически тяжело весь день кормить, укачивать, ухаживать за ребенком часами. Вам нужен кто-то, кто хоть на час заменит вас и позволит отдохнуть.
Поэтому не сбрасывайте уход за ребенком на одного партнера, делайте это вместе и вы станете сильной командой.
Советы молодым родителям, которые сохранят брак / Фото Unsplash
- Примите различия
Примите, что вы и ваш партнер по-разному воспитываете ребенка. Ведь вы, вероятно, всегда многое делали по-разному и различия друг друга стоит принимать.
Да, вы можете пытаться объединить усилия и создать последовательность для воспитания своего малыша, но ваши представления будут разными.
- Признайте сильные и слабые стороны
Воспитание детей – это баланс задач и обязанностей, и один партнер может иметь больше навыков или терпения для некоторых из них, а другой – меньше.
Вместо того, чтобы оценивать или сравнивать опыт, выясняйте родительские достоинства вашего партнера. Например, ваш партнер может быть отличным в укачивании малыша, тогда как вы прекрасно можете успокаивать ребенка и тому подобное. Поделитесь своими знаниями и вы станете более сильной командой и будете иметь прочные отношения.
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- Выделяйте время, чтобы почувствовать себя парой
С рождением ребенка не всегда хватает времени друг на друга. Даже в браке легко почувствовать себя соседями по комнате или коллегами, а не романтическими партнерами.
Поэтому пары должны обязательно принять меры, чтобы быть действительно парой. Поэтому выделяйте себе время каждую неделю и просто будьте вместе. Также обнимайте любимых при встрече или на прощание.