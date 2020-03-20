5 способов поддерживать прочные отношения с партнером после появления ребенка

Рождение ребенка – огромный переход в семье и к этому трудно подготовиться, сколько бы вы не читали об этом. И это неизбежно изменит отношения с вашим партнером.

Однако психологи предлагают несколько способов, которые помогут сохранить ваши отношения крепкими, даже когда воспитание становится стрессовым для вас обоих, пишет Mind Body Green.

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Определите свои обязанности

Если женщина кормит грудью ребенка, то это определенная работа на целый день, а потому жена иногда нуждается в отдыхе и терпении. Поэтому партнер должен взять на себя роль человека, который будет поддерживать и успокаивать любимую.

И не забывайте говорить друг другу "спасибо". Помните, что поддержка и любовь является хорошим примером для ребенка.

Поймите, что вы не волшебники

Не бойтесь просить помощи своего партнера. Ведь одному человеку физически тяжело весь день кормить, укачивать, ухаживать за ребенком часами. Вам нужен кто-то, кто хоть на час заменит вас и позволит отдохнуть.

Поэтому не сбрасывайте уход за ребенком на одного партнера, делайте это вместе и вы станете сильной командой.



Советы молодым родителям, которые сохранят брак / Фото Unsplash

Примите различия

Примите, что вы и ваш партнер по-разному воспитываете ребенка. Ведь вы, вероятно, всегда многое делали по-разному и различия друг друга стоит принимать.

Да, вы можете пытаться объединить усилия и создать последовательность для воспитания своего малыша, но ваши представления будут разными.

Признайте сильные и слабые стороны

Воспитание детей – это баланс задач и обязанностей, и один партнер может иметь больше навыков или терпения для некоторых из них, а другой – меньше.

Вместо того, чтобы оценивать или сравнивать опыт, выясняйте родительские достоинства вашего партнера. Например, ваш партнер может быть отличным в укачивании малыша, тогда как вы прекрасно можете успокаивать ребенка и тому подобное. Поделитесь своими знаниями и вы станете более сильной командой и будете иметь прочные отношения.

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Выделяйте время, чтобы почувствовать себя парой

С рождением ребенка не всегда хватает времени друг на друга. Даже в браке легко почувствовать себя соседями по комнате или коллегами, а не романтическими партнерами.

Поэтому пары должны обязательно принять меры, чтобы быть действительно парой. Поэтому выделяйте себе время каждую неделю и просто будьте вместе. Также обнимайте любимых при встрече или на прощание.