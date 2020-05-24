6 признаков, что ваши отношения на расстоянии под угрозой разрыва

"Раньше все было так замечательно. Что случилось?" – люди задают себе подобные вопросы постоянно, когда думают над причиной, почему их отношения на расстоянии завершились. Обычно, когда вы не рядом, вам труднее контролировать отношения и проследить за возможными проблемами в паре. Поэтому мы подготовили для вас несколько признаков, которые вам подскажут об этом.

Все не так просто, когда ты находишься в отношениях на дальнем расстояния, пишет издание Yourtango.

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Если у вас нет возможности проводить время вместе, держась за руки, обниматься, целоваться или просто вволю общаться. А любые сомнения могут вызвать стресс, напряжение и проблемы в паре.

Поэтому вы можете узнать раньше о том, что в ваших отношениях есть определенные проблемы, которые приведут к разрыву, и избежать их.

6 признаков, что отношения на расстоянии под угрозой разрыва

У вас нет установленных правил или границ

У всех пар должны быть уникальные "правила", которые отражают наши ожидания относительно того, что вы хотите и что должно быть. В отношениях главное – общаться о правилах открыто, честно и без осуждения.

Если же вы со своим партнером часто ошибаетесь, имеете разные правила, если вы "застряли" и не можете решить большой конфликт, то это может означать неприятности для вашего общего будущего.

Неодинаковые усилия с обеих сторон

Установите границы дозволенного в отношениях / Фото Mediaone

Не очень правильно, когда один партнер делает всю работу в отношениях. Если вы всегда тот, кто первым звонит или пишет СМС и т.д., но ваш партнер ничего не делает навстречу и не предпринимает усилий к лучшим отношениям – это является плохим предзнаменованием.

Это может отражать только то, что у вас и вашего партнера разные потребности в том, как часто вы должны общаться, или это может означать, что ваш партнер не такой преданный, как вы.

Вы чувствуете, что обязаны что-то делать

Если в отношениях с вашим партнером вы чувствуете, что должны сделать какое-то дело для или вместо него – это может быть плохим знаком для ваших отношений.

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Начните с собственных мыслей и наладьте связь друг с другом. Когда при мысли о партнере приходит на ум "надо" или "должен", спросите себя, что вы на самом деле хотите сделать вместо этого.

Ревность доминирует в отношениях

Ревность – это убийца отношений, особенно если они на расстоянии. Если ваши разговоры вращаются вокруг допросов, обвинений или настороженности относительно сомнений или ревности у одного или обоих, то в ваших отношениях, безусловно, есть проблема.

У вас есть тайны друг от друга

Обратите внимание, когда ваш партнер уклоняется, не хочет рассказывать или пропускает важные детали – это может означать, что он/она хранит тайны.

Если вы отказываетесь от информации, потому что боитесь разочаровать или огорчить любимого человека, то лучше подумайте дважды. Независимо от "заботы" о партнере, с помощью которой вы хотите сохранить секреты, эта привычка всегда ослабляет доверие.

Вы слишком серьезные и не развлекаетесь

Тайны от партнера скрывать не стоит / Фото Pinterest

Если вы ведете только "серьезные" беседы и испытываете напряженность в отношениях, когда вы с вашим партнером встречаетесь, то это может означать, что в ваших отношениях что-то не так. Любовь не должна выводить из себя.

Конечно, у каждой пары есть свои проблемы, которые нужно решить. Поэтому, если вы нашли один или несколько этих признаков в своих отношениях, не расстраивайтесь по этому поводу, а воспримите это как сигнал пробуждения и спасите отношения.