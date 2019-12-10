6 фраз, которыми родители могут показать свою привязанность и любовь к ребенку

Некоторыми особыми и приятными фразами вы можете показать ребенку свою любовь. Однако, по словам психологов, иногда нужно доказывать поступками свою приверженность малышам. Ведь это сделает ваши отношения еще более теплыми и крепкими.

В комментариях "Семье 24" врач, эксперт Владимир Калуга рассказал, что важно осознать одну вещь – ребенок может "считывать" настроения окружающих, поэтому взрослым не стоит скрывать от чада проблемы или свои настроения.

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"Ведь таким образом ребенок видит во взрослом сильного и открытого человека – хороший пример для подражания. А это становится поводом для переживания ощущения уюта и любви. То есть собственной откровенностью родители демонстрируют свою любовь к ребенку, от которого абсолютно нечего скрывать", – добавил он.

Издание "Монтессори" опубликовало фразы, которые родители должны говорить своим детям, чтобы показать привязанность.

"Я рада/рад тебя видеть"

Иногда трудно бодро и легко начать день, когда маленькие дети рано просыпаются, но именно утром им важно дать знать, что родители рады быть с ними и заботятся о них ежедневно.

"Давай обнимемся"

Вы можете поставить будильник на 5 минут раньше в будние дни, чтобы хоть немного времени побыть рядом с ребенком. Или вместо этого вы можете устроить так называемую вечеринку семейных объятий утром в субботу или воскресенье. Такие действия должны сблизить ребенка с родителями. Вообще, лучше всего для вашей семьи будут возможности для отдыха и объятий. Также можете использовать фразу "Ты обнимаешь лучше всех!".

"Мне нравится, что ты такой щедрый

Важно время от времени делать вместе с детьми какое-то доброе дело. Однако стоит следить и за поведением ребенка: не обижает ли он других. Вы можете заметить, как ребенок забирает игрушку у сестры, брата или друга. Тогда скажите ему об этом, но осторожно. К примеру, "Мне нравится видеть, что ты такой щедрый с сестрой! Ты добрый человек, отдающий что-то".



Учите ребенка делиться и хвалите это/ Фото Bigcitymom

Это дает детям понимание, что родители видят их хорошими людьми и помогают формировать их восприятие себя. Это можно делать и по-другому: если ребенок сам обулся, то скажите ему "Мне нравится, что ты такой самостоятельный". Сделайте ребенку комплимент, и он будет придерживаться его.

"Есть ли что-то, о чем ты хочешь поговорить?"

Не забывайте спрашивать своего ребенка, не хочет ли он вам что-то рассказать. Обычно, малыш не придумает ничего конкретного на тот момент, но ему главное знать, что его всегда готовы выслушать.

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"Что бы ты хотел/а сделать вместе?"

Позвольте ребенку самому выбирать то, что делать вместе с вами. Даже если это будет всего 30 минут, малыш поймет, что вы хотите провести с ними время, делая то, что он хочет. Проявляйте интерес к увлечениям вашего ребенка, потому что так со временем вы многое узнаете о том, что думает и чувствует ваше чадо.

"Я тебя люблю, несмотря ни на что"

Легко показать ребенку, что вы его любите, когда он веселый и очаровательный. Но немного сложнее, когда он попадает в школу или кричит на вас. Поэтому особенно важно среди истерик сказать ему, что ваша любовь к нему безгранична.