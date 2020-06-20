7 привычных проблем, которые могут возникнуть в отношениях во время совместной самоизоляции
Самоизоляция изменила жизнь многих людей и продолжает диктовать свои правила. Ведь раньше пары, которые живут вместе, обычно виделись только несколько часов в день, то теперь они вместе 24/7, и это точно будет иметь отпечаток на отношениях. Поэтому появление некоторых проблем в паре-это абсолютно нормально в такое время.
Психологи говорят, что одно дело – это проводить с партнером ленивые выходные дома, но совсем другое – жизнь во время карантина. Это становится больше похоже на выживание в замкнутом пространстве. Как издание Elle уверяет, что самоизоляция может помочь парам выявить проблемы в отношениях.
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Ведь современные пары никогда ранее не находились в таких условиях, поэтому они не знают, что нормально, а что нет. Поэтому просмотрите эти семь проблем, которые вы, вероятно, сейчас испытываете, и которые являются абсолютно нормальными даже в счастливых, здоровых отношениях.
7 проблем, которые являются нормальными для пар на самоизоляции
- Вы теперь меньше разговариваете
Психологи утверждают, что это вполне нормально в любых долгосрочных отношениях. А все потому, что вы хорошо знаете своего партнера, понимаете, что он/она скажет в определенной бытовой ситуации, поэтому можете не говорить об этом.
К тому же, теперь, когда вы весь день проводите дома вместе, у вас даже нет обычного варианта для начала разговора "как прошел твой день?", ведь вы сами все видели.
Паре может стать скучно на карантине / Фото Fool
Как решить эту проблему? Эксперты советуют отвести себе время на разговор и узнать друг друга глубже. К примеру, спросите: "Что ты больше всего хочешь сделать, когда все это закончится?" или "А если на самом деле, как ты себя чувствуешь сегодня?" Попробуйте спросить о планах на будущее. И помните, что это нормально, если вы оба сейчас чувствуете стресс и снижение активности.
- Вам иногда хочется побыть в одиночестве
Бесспорно, вы любите своего партнера, но вместе с этим каждому человеку иногда необходимо побыть в одиночестве, чтобы поддерживать свою индивидуальную жизнь и сохранить благоразумие.
Лучшим вариантом решения этой проблемы является создание личного пространства. Можете, например, пойти на прогулку одна, чтобы партнер мог побыть наедине с собой. Или же работайте в разных комнатах и определите часы, которые вы будете проводить вместе. Поэтому не стесняйтесь попросить об одиночестве, если чувствуете в этом необходимость.
- У вас стало меньше секса
В этот период пары могут переживать стресс, даже если они этого не осознают. Да и не совсем романтично ходить дома в спортивных штанах и реже приводить себя в порядок.
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Но если у вас стало меньше секса в отношениях, не стоит волноваться, что между вами больше нет искры, ведь такое состояние во время карантина – это нормально. Лучше сосредоточьтесь на эмоциональной связи, которая сейчас увеличивается между вами.
- Вы не можете найти решения в некоторых конфликтах
Даже самые счастливые пары знают, что некоторые конфликты неизбежны, и не нужно каждую незначительную проблему разбирать по мелочам. Ведь настоящая цель длительных отношений – это партнерство, которое поможет вам прожить счастливую жизнь. Поэтому если вы решили для себя, что вы с этим человеком надолго, то лучше не доказывать свою правоту в конфликтах, а искать компромиссы.
- Испытываете раздражение по пустякам
Ваш любимый может разбрасывать вещи по комнате вместо того, чтобы сложить их в шкаф, или девушка может оставлять свою косметику на полках ванной и тому подобное. На период карантина, когда вы постоянно вместе, все эти привычки могут раздражать вас еще больше и от этого не спрятаться.
Психологи говорят, именно это отличает здоровые отношения от несчастливых: независимо от того, насколько сильно вас раздражают привычки любимого человека, вы знаете, что она/он так же терпелив ко всех вашим привычкам. И вы точно привыкли к таким его вещам.
Из-за карантина и стресса пары начали больше раздражаться / фото marketwatch
- Вы чаще ссоритесь
Сейчас раздражающих факторов в жизни стало больше, а снимать стресс вы сейчас можете только с партнером. Так что если вы стали ссориться чаще, то понимайте, что это естественно. Просто убедитесь, что эти ссоры не переходят черту здравого смысла (вы не оскорбляете друг друга, задаете вопросы, а не обвиняете). В здоровых отношениях должно быть счастливых моментов больше, чем ссор, так что будьте терпеливы, когда конфликт все же действительно возникает.
- Вам стало скучно вместе
Во время карантина сложно поддерживать романтику, ведь вы постоянно вместе. К тому же, нельзя пока посещать любимые рестораны или путешествовать по миру. Так легко почувствовать скуку во всех сферах жизни, тем более, в личной. Самая большая проблема – что он/она будет развлекать вас, ибо только вы сами можете контролировать свои чувства и влиять на свое состояние.
Убить скуку можно, если дать возможность второй половинке почувствовать себя особенной. Например, купить в супермаркете любимые сладости партнера или устроить романтический ужин.