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7 очевидных признаков, что мужчина вас не любит

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Как понять, что мужчина не любит / Unsplash

Очень трудно признать тот факт, что мужчина разлюбил, поэтому многие женщины продолжают обманывать себя и играть в идеальные отношения. Или же она может просто не замечать этих явных признаков.

Психологи отмечают, что все пары в определенный период времени испытывают охлаждение. И когда холод затягивается, женщина начинает понимать, что, возможно, мужчина разлюбил ее. Поэтому издание ТСН опубликовало несколько признаков, которые помогут это понять.

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Как понять, что мужчина вас не любит

  • Он говорит об этом откровенно или намеками

Если вы слышите от мужчины фразу: "Ты только в меня не влюбись", то это означает, что он сам не влюблен и пылать чувствами к вам не планирует. Он также может говорить о том, что уже отлюбил свое и не сможет полюбить еще раз.

И если мужчина говорит: "Я питаю к тебе самые нежные чувства", то эта фраза тоже не имеет целью любовь, поэтому не стоит надеяться, что она когда-нибудь появится.


Не позволяйте парню обманывать себя / Фото Gazeta

  • Он вам изменяет

Если мужчина вас любит, то даже смотреть на других не будет, потому что среди них нет другой такой же любимой, как вы. А есть мужчины, зависимые от секса, которым важно получать его от разных женщин. При этом они могут любить только одну.

Такие мужчины часто откровенно говорят о своей любви ко многим женщинам, и даже сразу предлагают свободные отношения, при которых оба партнера могли бы иметь другого. Тогда уже вам решать, нужна ли вам любовь такого мужчины.

  • Он относится к вам небрежно

Ваш мужчина может говорить вам, что сильно вас любит, но в то же время не заботится о вашей безопасности, или может сказать что-нибудь обидное о вашей любимой работе. Такой парень может говорить с вами о других женщинах, или даже сравнивать вас.

Или после того, как вы сказали, что какой-то его поступок для вас очень неприятен, продолжает это делать, говоря: "Прости, ну вот такой я негодяй, меня уже не переделаешь". Это означает, что он не любит вас.

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  • Не звонит вам

Если мужчина не звонит вам, когда едет в командировку, не находит в течение дня времени вам позвонить, чтобы пожелать доброго утра или приятных снов, не оправдывайте его забывчивость занятостью. Влюбленный мужчина, даже когда занят, не забывает позвонить.

  • Не сдерживает обещаний

Если мужчина пообещал что-то для вас сделать и не сделал, значит, ему это не важно. Не стоит оправдывать этот обман и верить в то, что он занят, забыл или не имеет возможности. Если он регулярно так делает, то значит, он просто не слишком любит вас.

  • Не стремится облегчить вам жизнь

Мужчину, который любит, не нужно просить о помощи, он сам ее предложит, стоит вам только сказать о какой-то проблеме. Мужчина, который любит, может не говорить о любви, но о его истинных чувствах говорят его поступки. Мужчина, который любит вас, обязательно будет помогать и в бытовых вопросах, и с деньгами, и в работе.


Мужчина должен сам хотеть вам помочь / Фото Lenta

  • Не занимается с вами сексом

Если ваш мужчина не горит желанием регулярно заниматься с вами сексом, то не списывайте это на занятость на работе или интерес к компьютерными играми. Если бы он вас любил, он бы как-то разобрался с этой проблемой.

Но здесь может быть виноват не только мужчина. Ведь если огонь любви начинает угасать, в первую очередь обычно угасает потребность мужчины заниматься сексом со своей партнершей.

Автор: Мария Бондар
Теги: Психология Семья Отношения
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