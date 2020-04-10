7 очевидных признаков, что мужчина вас не любит

Очень трудно признать тот факт, что мужчина разлюбил, поэтому многие женщины продолжают обманывать себя и играть в идеальные отношения. Или же она может просто не замечать этих явных признаков.

Психологи отмечают, что все пары в определенный период времени испытывают охлаждение. И когда холод затягивается, женщина начинает понимать, что, возможно, мужчина разлюбил ее. Поэтому издание ТСН опубликовало несколько признаков, которые помогут это понять.

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Как понять, что мужчина вас не любит

Он говорит об этом откровенно или намеками

Если вы слышите от мужчины фразу: "Ты только в меня не влюбись", то это означает, что он сам не влюблен и пылать чувствами к вам не планирует. Он также может говорить о том, что уже отлюбил свое и не сможет полюбить еще раз.

И если мужчина говорит: "Я питаю к тебе самые нежные чувства", то эта фраза тоже не имеет целью любовь, поэтому не стоит надеяться, что она когда-нибудь появится.



Не позволяйте парню обманывать себя / Фото Gazeta

Он вам изменяет

Если мужчина вас любит, то даже смотреть на других не будет, потому что среди них нет другой такой же любимой, как вы. А есть мужчины, зависимые от секса, которым важно получать его от разных женщин. При этом они могут любить только одну.

Такие мужчины часто откровенно говорят о своей любви ко многим женщинам, и даже сразу предлагают свободные отношения, при которых оба партнера могли бы иметь другого. Тогда уже вам решать, нужна ли вам любовь такого мужчины.

Он относится к вам небрежно

Ваш мужчина может говорить вам, что сильно вас любит, но в то же время не заботится о вашей безопасности, или может сказать что-нибудь обидное о вашей любимой работе. Такой парень может говорить с вами о других женщинах, или даже сравнивать вас.

Или после того, как вы сказали, что какой-то его поступок для вас очень неприятен, продолжает это делать, говоря: "Прости, ну вот такой я негодяй, меня уже не переделаешь". Это означает, что он не любит вас.

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Не звонит вам

Если мужчина не звонит вам, когда едет в командировку, не находит в течение дня времени вам позвонить, чтобы пожелать доброго утра или приятных снов, не оправдывайте его забывчивость занятостью. Влюбленный мужчина, даже когда занят, не забывает позвонить.

Не сдерживает обещаний

Если мужчина пообещал что-то для вас сделать и не сделал, значит, ему это не важно. Не стоит оправдывать этот обман и верить в то, что он занят, забыл или не имеет возможности. Если он регулярно так делает, то значит, он просто не слишком любит вас.

Не стремится облегчить вам жизнь

Мужчину, который любит, не нужно просить о помощи, он сам ее предложит, стоит вам только сказать о какой-то проблеме. Мужчина, который любит, может не говорить о любви, но о его истинных чувствах говорят его поступки. Мужчина, который любит вас, обязательно будет помогать и в бытовых вопросах, и с деньгами, и в работе.



Мужчина должен сам хотеть вам помочь / Фото Lenta

Не занимается с вами сексом

Если ваш мужчина не горит желанием регулярно заниматься с вами сексом, то не списывайте это на занятость на работе или интерес к компьютерными играми. Если бы он вас любил, он бы как-то разобрался с этой проблемой.

Но здесь может быть виноват не только мужчина. Ведь если огонь любви начинает угасать, в первую очередь обычно угасает потребность мужчины заниматься сексом со своей партнершей.