8 фактов, которые показывают, что парень вас обманывает

Иногда человеку сложно сказать о разрыве отношений, поэтому он может начать изменять и обманывать своего партнера. Конечно же, не каждая девушка верит в то, что ее парень изменяет, однако это действительно возможно.

Поэтому обратите внимание на эти 15 признаков, которые показывают, что вас обманывает любимый, передает издание Anewmode.

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Конечно же, один или два из этих факта могут ничего не значить, но если их количество будет увеличиваться, то задумайтесь над своими отношениями.

8 фактов, что вас обманывает парень

Он проводит в своем телефоне или соцсетях больше времени, чем обычно

Если ваш любимый внезапно стал носить везде с собой телефон и проводить там много времени, задумайтесь. Если он не говорит вам, с кем общается и злится, если вы попросите его показать – это знак, что он обманывает или собирается обмануть.

Ведь мужчине, который на 100% отдается одним отношениям и не имеет другой женщины, нечего скрывать. Он не будет постоянно посылать сообщения кому-то другому и так странно себя вести.



Первый признак, когда парень слишком много "сидит" в телефоне

Он заботится о своей внешности больше, чем раньше

Если ваш любимый начал увлекаться своей внешностью, хотя раньше этого не делал. К примеру, внезапно начал ходить в спортзал или худеть, но до того не проявлял интерес к этому, или изменил прическу или покупает себе новую одежду – это все распространенные формы поведения мужчин, когда они пытаются понравиться женщине (он мог так делать, когда вы впервые начали с ним встречаться!).

Конечно, возможно, он просто хочет чувствовать себя хорошо и поразить вас, тогда это хорошо. Но если вы заметили, что это внимание уделяется не вам, то проверьте, не обманывает ли вас любимый.

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Он начал внезапно задерживаться на работе

Если мужчине вдруг приходится чаще ездить в командировки за город или он стал часто задерживаться в офисе – это может вызвать беспокойство.

Конечно, если режим его работы действительно изменился, то тогда вам не о чем беспокоиться. Но если вы знаете, что это не так, задумайтесь. Возможно, он использует слово "работа" как прикрытие, а на самом деле даже не проводит время в офисе.

Парень избегает близости с вами

Если парень начал уделять вам меньше внимания или прекратил показывать свою ласковое и любящее поведение, то это может свидетельствовать об обмане. А если он начал избегать секса с вами, то это вообще может быть признаком того, что ему уже достаточно его с кем-то другим.



Странно, если парень внезапно начинает избегать близости с вами

Он скрывает свои финансы

Ранее ваш любимый оставлял свои выписки по кредитным картам или счета в свободном доступе, а теперь это прекратил делать или скрывает их? Возможно, он тратит деньги на новую девушку, новую одежду для себя или подарки кому-то и не хочет, чтобы вы это заметили. Тогда вам нужно действительно выяснить, не изменились ли его финансы и на что он тратит деньги.

У него серьезные перепады настроения

Часто новые отношения могут быть захватывающими и веселыми, но если они не одни, то человек может чувствовать себя тревожно. Поэтому если ваш мужчина обманывает вас, то он может время от времени быть счастливым и радостным течение одной минуты, а уже следующей – мрачным и подавленным.

Заметим, что человек, который обманывает, вряд ли будет иметь вполне стабильное настроение, потому что он втягивается в дело, а это волнение, вина, растерянность, неуверенность и т. д. Но эмоции тяжело скрыть, поэтому посмотрите за своим парнем.

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Он пахнет чужими женскими духами

Это не только могут быть духи (хотя это достаточно весомая подсказка), возможно, вы чувствуете запах сигарет, однако он не курит, или чувствуете запах нового геля для душ, но в вашей ванной стоит другой.



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Также стоит задуматься о том, что вас обманывают, если вы видите следы от помады на его одежде.

Он перестает говорить "я тебя люблю"

Мужчине, который обманывает, скорее всего, не будет удобно проявлять к вам привязанность или постоянно держаться за руки и обниматься.

Если он раньше часто говорил "я тебя люблю" и дарил комплименты, а теперь эти три слова больше не произносятся, а комплименты "пересохли", то это означает, что он эмоционально дистанцируется от вас. И, вероятно, нашел себе другую.