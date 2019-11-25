8 фактов, которые показывают, что парень вас обманывает
Иногда человеку сложно сказать о разрыве отношений, поэтому он может начать изменять и обманывать своего партнера. Конечно же, не каждая девушка верит в то, что ее парень изменяет, однако это действительно возможно.
Поэтому обратите внимание на эти 15 признаков, которые показывают, что вас обманывает любимый, передает издание Anewmode.
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Конечно же, один или два из этих факта могут ничего не значить, но если их количество будет увеличиваться, то задумайтесь над своими отношениями.
8 фактов, что вас обманывает парень
- Он проводит в своем телефоне или соцсетях больше времени, чем обычно
Если ваш любимый внезапно стал носить везде с собой телефон и проводить там много времени, задумайтесь. Если он не говорит вам, с кем общается и злится, если вы попросите его показать – это знак, что он обманывает или собирается обмануть.
Ведь мужчине, который на 100% отдается одним отношениям и не имеет другой женщины, нечего скрывать. Он не будет постоянно посылать сообщения кому-то другому и так странно себя вести.
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- Он заботится о своей внешности больше, чем раньше
Если ваш любимый начал увлекаться своей внешностью, хотя раньше этого не делал. К примеру, внезапно начал ходить в спортзал или худеть, но до того не проявлял интерес к этому, или изменил прическу или покупает себе новую одежду – это все распространенные формы поведения мужчин, когда они пытаются понравиться женщине (он мог так делать, когда вы впервые начали с ним встречаться!).
Конечно, возможно, он просто хочет чувствовать себя хорошо и поразить вас, тогда это хорошо. Но если вы заметили, что это внимание уделяется не вам, то проверьте, не обманывает ли вас любимый.
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- Он начал внезапно задерживаться на работе
Если мужчине вдруг приходится чаще ездить в командировки за город или он стал часто задерживаться в офисе – это может вызвать беспокойство.
Конечно, если режим его работы действительно изменился, то тогда вам не о чем беспокоиться. Но если вы знаете, что это не так, задумайтесь. Возможно, он использует слово "работа" как прикрытие, а на самом деле даже не проводит время в офисе.
- Парень избегает близости с вами
Если парень начал уделять вам меньше внимания или прекратил показывать свою ласковое и любящее поведение, то это может свидетельствовать об обмане. А если он начал избегать секса с вами, то это вообще может быть признаком того, что ему уже достаточно его с кем-то другим.
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- Он скрывает свои финансы
Ранее ваш любимый оставлял свои выписки по кредитным картам или счета в свободном доступе, а теперь это прекратил делать или скрывает их? Возможно, он тратит деньги на новую девушку, новую одежду для себя или подарки кому-то и не хочет, чтобы вы это заметили. Тогда вам нужно действительно выяснить, не изменились ли его финансы и на что он тратит деньги.
- У него серьезные перепады настроения
Часто новые отношения могут быть захватывающими и веселыми, но если они не одни, то человек может чувствовать себя тревожно. Поэтому если ваш мужчина обманывает вас, то он может время от времени быть счастливым и радостным течение одной минуты, а уже следующей – мрачным и подавленным.
Заметим, что человек, который обманывает, вряд ли будет иметь вполне стабильное настроение, потому что он втягивается в дело, а это волнение, вина, растерянность, неуверенность и т. д. Но эмоции тяжело скрыть, поэтому посмотрите за своим парнем.
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- Он пахнет чужими женскими духами
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Также стоит задуматься о том, что вас обманывают, если вы видите следы от помады на его одежде.
- Он перестает говорить "я тебя люблю"
Мужчине, который обманывает, скорее всего, не будет удобно проявлять к вам привязанность или постоянно держаться за руки и обниматься.
Если он раньше часто говорил "я тебя люблю" и дарил комплименты, а теперь эти три слова больше не произносятся, а комплименты "пересохли", то это означает, что он эмоционально дистанцируется от вас. И, вероятно, нашел себе другую.