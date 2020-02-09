8 новых забавных терминов об отношениях в 2020 году, которые вы точно должны знать

То, как мы говорим об отношениях и какие слова используем, чтобы их описать, меняются вместе с другими трендами. Еще совсем недавно мы не могли догадаться, что означает "френд-зона", а теперь в новом 2020 году появились более новые и более смешные термины.

Канадский сайт знакомств Plenty of Fish опросил пользователей, чтобы узнать, с какими неудачами в отношениях они сталкивались, а потом придумал названия к этим ситуациям.

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Fleabagging (дословно – собирать блох). Это термин, который описывает ситуацию, когда вы постоянно выбираете партнеров, которые вам не подходят. Согласно статистике, этому подвержены 63% женщин и 38% мужчин.

Dial Toning (дословно – телефонный гудок) – это когда вы даете кому-то номер телефона и не отвечаете потом на звонки.

Cause-playing ("игра в доброе дело") – ситуация, когда после развода вы просите бывшего/бывшую о какой-то услуге. Например, проголосовать в конкурсе за вас. По статистике, чаще всего так делают люди, которым за 40.

Eclipsing ("затмение") − ситуация, когда человек начинает встречаться с новым партнером и перенимает его/ее хобби и интересы. Например, начинает смотреть такой же сериал.

Exoskeleton-ing ("скелет бывшего в шкафу") − ситуация, когда бывшие вашего партнера добавляются к вам в друзья в социальных сетях или еще как-то дают знать о себе.

Yellow Carding ("желтая карточка") − критика из-за неудачного ухаживания.

Glamboozled ("гламурный облом") – это ситуация, когда вы подготовились к свиданию, а в последний момент узнали, что другой человек отменил встречу. В такую ситуацию попадали 54% пользователей.

Typecasting ("кастинг по типажу") – это выбирать партнеров по какому-то критерию, например, по знаку зодиака или по музыкальному вкусу.