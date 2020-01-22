9 признаков, что ваши отношения – здоровые и счастливые

Уверены ли вы, что рядом с вами любимый, надежный, "именно тот" человек? Вы счастливы рядом со второй половинкой? Мы хотим рассказать вам, как должны выглядеть здоровые отношения.

Пары должны быть связаны между собой не только физически, но и психически, эмоционально и интеллектуально. Они должны достичь гармонии на всех этих уровнях, чтобы развиваться в отношениях, передает издание Mind Body Green.

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Вот 9 признаков того, что вы в здоровых отношениях:

В ваших отношениях есть уют и свобода

Ваши отношения должны быть вашей защитой – тем, где вы находите уют, мир и свободу. Если же вы неоднократно чувствуете, что дома с любимым чувствуете тревогу или стресс, то это может быть "красным флагом", что-то не так.

Вас поощряют быть независимыми и развиваться

Важно, что в отношениях у каждого человека должны быть свои отдельные друзья, мечты, надежды и желания. Ваш партнер не должен вести себя так, будто ему нужен полный контроль над вами или наоборот – что вам нужно делать все вместе. Кроме того, должны быть поощрения и поддержка на всех уровнях.

Поддерживайте своего любимого человека / "Украинская правда. Жизнь"

Уважение присутствует между обоими партнерами

Вы не только уважаете своего партнера, но и уважаете сами отношения, и все, что делает любимый человек. Вы должны уважать также ценности и мечты партнера.

Интимность выходит за пределы комнаты

Не делайте ошибки, думая, что "химия" в спальне – это основа взаимоотношений. Выйдите за рамки этого, ведь существует много других способов "связаться" со своим партнером на более глубоких уровнях – духовно, интеллектуально и эмоционально. Такое правильное сочетание приведет к успешному партнерству.

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Вы не думаете постоянно о том, что делает ваш партнер

Когда вы в здоровых отношениях, вы не беспокоитесь о том, что делает ваш партнер, обманывает ли он вас, любит ли он вас и тому подобное. Ведь вы заняты созданием жизни вместе и находите новые приключения и не имеете времени на то, чтобы переживать, действительно ли ваша половинка хочет быть с вами.

Вы обсуждаете проблемы со своим партнером, а не своими лучшими друзьями

Если в ваших отношениях что-то не так, вы можете обратиться к своему партнеру с заботами, преживаниями и чувствами. Поэтому вместо того, чтобы жаловаться своим друзьям, поговорите об этом со своей половинкой и старайтесь исправить то, что вас беспокоит.

Делитесь проблемами с любимыми, а не друзьями / Фото newsdaily

Вы видите себя с этим человеком в будущем – около 30 лет вместе

Большинство людей вступают в отношения и видят общее будущее лишь на несколько лет. Оглядываясь на уже пройденное ближайшее будущее (ваши совместные года в отношениях), действительно можно понять, тот ли это человек, с которым вы хотите быть всегда.

Посмотрите на далекое будущее, когда ваши дети вырастут, вы вы станете седыми или наберете несколько килограммов. Если вы не можете долго визуализировать жизнь с этим человеком, то, возможно, пришло время пересмотреть ваши отношения.

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Вы не пытаетесь изменить своего партнера и наоборот

Самая большая ошибка, которую делают люди, вступая в отношения, – это думать, что они могут изменить своего партнера или еще хуже, исправить его/ее.

В здоровых отношениях вы должны безоговорочно любить этого человека таким, какой он есть. Спросите себя, можете ли вы быть с этим человеком долго, если он никогда не изменится. Если нет – то стоит задуматься об отношениях.

Вы легко идете на компромисс

Никакие отношения или человек не идеальны, у вас точно будут разногласия и разочарования. Ключевым здесь является то, вы будете совместно работать над решением проблемы. Все мы делаем ошибки, поэтому нужно быть сострадательными, когда ваш партнер что-то сделает не так, ведь вы тоже ошибаетесь.

Если вы сможете решить проблемы и двигаться вперед в своих отношениях, то вы на правильном пути.

Если в ваших отношениях все с точностью до наоборот, то это не обязательно означает, что вы должны оставить своего партнера. Но стоит быть открытым к изменениям и смотреть на вещи по-другому.