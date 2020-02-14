9 советов для молодых родителей, которые помогут поддержать и сохранить брак
Множество исследований подтверждают, что отношения усложняются с рождением ребенка в паре. Ведь у влюбленных меньше времени, которое они могут провести вместе, что часто приводит к ссорам и, следовательно, делает обоих менее счастливыми. Однако есть несколько советов, которые помогут это исправить, и сохранят брак.
Социальный психолог Эли Финкл уверяет, что новые родители должны понимать, что отношения требуют их внимания так же, как и воспитание малышей, передает издание Yourtango.
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Также эксперты по отношениям предложили придерживаться 9 советов, которые помогут сохранить брак после рождения ребенка.
Советы для молодых родителей, которые помогут сохранить брак
- Выразите благодарность своему партнеру
Воспитывать детей – это тяжелая и изнурительная работа, которая часто остается без заработка. Поэтому одно из самых простых вещей, которые новые родители могут сделать друг для друга, – это проявить признательность и к своему партнеру.
Они вставали к ребенку ночью? Поблагодарите их. Они успокаивали истерику малышей? Скажите любимым "спасибо". Помните, что поддержка и любовь к тяжелой работе партнера когда это нужно является еще и хорошим примером для ребенка.
- Приветствуйте друг друга с благосклонностью
С рождением ребенка не всегда хватает времени друг на друга. Поэтому вы должны приветствовать и прощаться с любимыми с благосклонностью. Обнимите их при встрече или на прощание, обнимите, прижмите к себе на несколько секунд. Ведь в отношениях важно чувствовать близость.
- Не проводите каждую секунду возле своего ребенка
Если каждую секунду дня постоянно проводить возле ребенка, играя с ним или смотреть за малышом, пока он спит, то ваш брак пострадает.
Ведь тогда начинает казаться, что ваши дети находятся в центре вашего брака, но это не так. Когда вы с партнером концентрирует все на себе, то дети и все остальные дела встанут на свои места. Поэтому установите границы с воспитанием, чтобы вы могли найти время для вас и вашего партнера.
- Не сажайте своего ребенка между собой
По словам экспертов, если каждый раз, когда ваша семья смотрит фильм, вы ходите смотреть школьный спектакль или даже есть, а ребенок в это время сидит между вами и вашим мужем, то это может негативно повлиять на ваши отношения.
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"Другими словами, важно, чтобы ваши дети не формировали разрыв в ваших отношениях. Это требует работы и сосредоточения внимания, но это важно для здоровья ваших отношений", – уверяют психологи.
- Выделяйте время, чтобы почувствовать себя парой
В браке легко почувствовать себя соседями по комнате или коллегами, вместо романтических партнеров. Поэтому пары должны обязательно принять меры, чтобы быть действительно парой. Поэтому выделяйте себе время каждую неделю и просто будьте вместе.
- Слушайте своего партнера
Когда люди обсуждают принципы счастливых браков, то часто подчеркивают важность слов "поддержки" и "благодарности". Поэтому всегда старайтесь слышать своего партнера и говорите "Я с тобой", чтобы человек чувствовал поддержку от вас.
- Управляйте своими ожиданиями
Широкомасштабное психологическое исследование, опубликованное в 2016 году, показало, как ожидания влияют на браки. Профессор психологии Государственного Университета Флориды Джеймс Макнулти в течение четырех лет наблюдал за 135 молодыми парами из восточного штата Теннесси.
Пары обследовались каждые полгода относительно их ожиданий на браки и оправдалась ли их супружеская жизнь. Оказалось, что для пар, способных оказывать взаимную заботу, поддержку и независимость, высокие стандарты улучшали супружеское удовольствие.
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- Уважительно разговаривайте друг с другом
Первые годы родительства могут быть стрессовыми и требуют от партнеров постоянных разговоров. Да, это может привести к разногласиям, но родители должны помнить, что то, как они общаются друг с другом, может иметь большое влияние на чувство уважения – измерения супружеского счастья и успеха.
- Запишите родительские обеты
Психологи поделились одной из лучших идей от молодых родителей – записывать обеты. Так, пара, которая записывает родительские обеты, – это список вещей, которые они обещают сделать друг для друга после появления детей.
"Мы пообещали, что всегда будем "пинать" друг друга, чтобы выйти из дома и пойти повеселиться со своими друзьями, и мы будем проводить свидания как можно чаще", – сказала одна женщина, которая и рассказала про эту идею.
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