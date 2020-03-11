Банкирша, зарабатывая 100 тысяч евро, покинула работу, чтобы стать диджеем: история успеха

Несколько лет назад Энн-Кэтрин Оелман закончила элитный университет, где изучала бизнес, и пошла работать в инвестиционный банк в Лондоне с начальной зарплатой около 100 тысяч евро. Но уже через 6 месяцев работы женщина решила покинуть это дело и стать диджеем.

Отметим, что родилась Энн-Кэтрин в семье успешных ученых: ее отец – старший хирург, а мать – учитель. Даже ее старший брат является доктором биологических наук, пишет Business Insider.

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Девушка знала, что академический успех является необходимостью и она могла достичь любых целей. "Я подала заявку в школу менеджмента Отто Бейсхайма, которая была на то время самым престижным бизнес-университетом Германии, сдала вступительные испытания и стала одной из 83 студентов", – сказала она.

Увидев свое обучение напряженным и требовательным, она оказалась в депрессии. "От нас многое требовали, готовив к успешной карьере. Но впоследствии я осознала, что была на грани выгорания", – призналась Энн-Катрин.



Энн-Кэтрин на должности банкирши / Фото Business Insider

Кроме того, Оелман специализировалась на финансах и закончила стажировку в Merrill Lynch в Лондоне за год до окончания обучения. В конце она даже получила предложение о работе.

В 22 года она начала работать инвестиционным банкиром в Лондоне с начальной зарплатой около 120 000 долларов.

Но случилось неожиданное: через несколько недель начальница банка поняла, что она становится все более истощенной и теряет весь свой драйв к работе. "Утром у меня не было желания идти в банк и я постоянно чувствовала, будто конец дня никогда не наступит", – ответила Энн-Кэтрин.

Тогда она решила сменить профессию. Во время путешествия в Новой Зеландии девушка познакомилась с людьми, которые имели вполне спокойный образ жизни. "Там никого не волновало то, что я пошла в частный университет и хотела стать банкиром. Этот опыт что-то изменил во мне", – сказала она.

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Сначала Оелман пыталась совмещать свое старое "я" со своим недавно открытым "я", чтобы быть "крутым банкиром" – она была успешным инвестиционным банкиром днем, а потом ехала ночью на вечеринки.

Но это привело к лишению сна и истощению. "Это хобби мешало моему ежедневному распорядку в банке. Меня даже однажды выгнали с семинара, поскольку я была в красном платье в белый горошек», – сказала бывшая начальница банка.

Я позволяла себе дрейфовать и вдруг у меня возникла идея научиться играть на барабанах. В течение нескольких месяцев я учила это и впоследствии создала свою группу "Rotkäppchen", поэтому это стало целью моей жизни,

– ответила Энн-Катерин.

Но жизнь музыканта непростая: девушке пришлось жить, пользуясь сбережениями, и работать неполный рабочий день, чтобы продержаться на плаву. Иногда она работала в маркетинге и PR, но очень часто подрабатывала официанткой. В один момент она даже работала в Оксфордском цирке консультантом по продаже игрушек.



Энн-Кэтрин сейчас работает диджеем / Фото Business Insider

В 2011 году сбережения Оелман закончились, и распустилась ее группа. Поэтому, девушка устроилась на работу в маркетинговое агентство в Лондоне и начала работать как "Djane Annie O".

С тех пор она работает полный рабочий день как "Djane Annie O". Первые два года были очень тяжелыми, и Энни, у которой все еще была комната в Лондоне и квартира в Берлине, была постоянно в долгах. Но она не сдавалась. Так, диджею Энни О удалось закрепиться в Берлине и теперь она может комфортно жить самостоятельно с 2015 года. Она увлечена разнообразием жизни и наслаждается новой работой.

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Оелман больше не планирует и не преследует серьезные цели. "Моя работа рождается из моих интересов и желаний, а не наоборот. Быть диджеем – это то, что я делаю, но это не кто я. Я Энни, и если мои потребности меняются, моя работа может меняться также", – заверила Энн-Кэтрин.

Поэтому, спросите себя, действительно ли работа, которой вы посвящаете свою жизнь, отвечает вашим реальным потребностям, или вы просто следуете за идеей, которая не имеет ничего общего с вашим "я".