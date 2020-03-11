Безграничная любовь через фото: выбрали 20 самых крутых фотографий пап с их детьми

Фотографы опубликовали лучшие работы с международного фотоконкурса "Отец и ребенок". На них изображены отцы и их дети, живущие в разных странах, разных национальностей и исповедующих разные религии.

Но все фотографии объединяет одно большое и всепоглощающее чувство – любовь. Известно, что для конкурса было прислано около тысячи фотографий со всего мира.

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И хотя мужчины всегда способны защитить любого, иногда они не боятся показаться слабыми и не стесняются проявлять свои чувства, если это касается их детей или любимых женщин.

Ниже опубликованы фотографии пап с их детьми, которые вас точно растрогают.

Смотрите фото пап с их детьми: