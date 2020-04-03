Бэби-бум или разводы: что будет после окончания карантина

Пандемия коронавируса может привести как к бэби-буму, так и к увеличению числа разводов. Ведь карантин и удаленная работа позволяют партнерам постоянно быть вместе и видеть друг друга в необычном режиме.

Станет ли карантин причиной бэби-бума

В условиях домашней изоляции легко заскучать. К счастью, выбор после введения карантина увеличился. Банки предлагают кэшбек на покупки онлайн-игр, лицензионные сайты с фильмами и сериалами открывают свободный доступ для всех желающих, а сайты 18+ делают скидки на премиум-подписки. Или же пары могут придумать нечто более приятное и интересное.

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В связи с этим в соцсетях все чаще высказывают предположение, что карантин в итоге может стать причиной настоящего бэби-бума.

Аналитики Parimatch дают 38% на то, что в Киеве в декабре 2020 года на свет появится более трех тысяч детей. В январе 2021 года шансы на увеличение рождаемости еще выше – 41%.

Может ли карантин привести к массовому разводу

В Китае супруги все чаще подают заявления на развод. Причиной является то, что пары слишком много времени проводят вместе в самоизоляции из-за коронавируса. Так, в городе Дачжоу Лу Шицзюнь более трехсот пар запланировали развод в период с 24 февраля.

Эксперты предполагают, что и в Украине возможна волна разводов. Прежде всего потому, что некоторые пары начинают проводить гораздо больше времени вместе, чем они привыкли. На первое место в таких отношениях выйдут как раз конфликтные ситуации, которые и могут привести к разводу.

Советы от психолога для супружеских пар, которые помогут избежать развода, – читайте в нашем материале.