Больная 5-летняя девочка "вышла замуж" за своего друга перед операцией на сердце: милые фото

Самый большой страх родителей заключается в том, что их дети могут заболеть страшной болезнью. Так случилось с девочкой Софией Чиаппалоне из Коннектикута (США), которая родилась с генетической проблемой сердца.

Но София – сильная девочка и, несмотря на все операции и походы в больницу, в свои 5 лет чувствовала себя очень счастливым ребенком, передает издание Inspiring Life.

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Перед четвертой операцией на сердце, зная о больших рисках, она попросила своих родителей осуществить ее мечту: "выйти замуж" за ее лучшего друга, Хантера.

С согласия семьи мальчика мама Софии решила исполнить желание дочери и подготовила фотосессию для "молодоженов". На очаровательных фотографиях можно увидеть счастье на их лицах.

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Специально облачившись в свадебные наряды, София и Хантер стали героями одной из самых красивых свадебных фотосессий в мире.