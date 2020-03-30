Брак под угрозой: как преодолеть опасные кризисы в семье

В супружеской жизни присутствуют несколько опасных периодов, которые могут разрушить семью. Но чтобы этого не произошло и брак не был на грани разрыва, стоит быть готовыми к определенным трудностям и уметь их преодолеть.

Психологи дали собственные советы для семей, переживающих кризис, пишет издание Econet.

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Замужество – это не только поцелуи, объятия, сюрпризы и домашний уют. Иногда это настоящее испытание, которое не все могут пройти. Поэтому ниже приведены практические советы, которые помогут вернуть отношения в нужное русло и выстоять в кризисный период.

Кризисные ситуации вполне нормальные для любого брака, но они несут нагрузку для перспективного развития отношений. Особое внимание психологи обращают на кризисные периоды, когда семья "висит на волоске" из-за накопления неудовлетворенности друг другом, разрушенных надежд, непримиримых разногласий и обид.

Ключевые периоды кризисов в брачных отношениях:

В первые дни после свадьбы;

на 2-3 месяца брака;

через 6 месяцев брака;

кризис 1 года;

после рождения первого ребенка;

на 3-5 году замужества;

на 7-8 году замужества;

через 12 лет брака;

через 20-25 лет замужества.

Важно понимать, что указанные периоды кризисов брака условные и не факт, что это будет происходить именно с вами.



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Самые опасные кризисы в отношениях

Кризис первого года. В этот момент пара "притирается" друг к другу, учится жить вместе и одним бюджетом. В первое время материальные трудности и заботы провоцируют скандалы. В этот период важно учиться говорить о своих желаниях и потребностях и слушать друг друга, а также уметь понимать и прощать.

Кризис первого ребенка. В период беременности и непосредственно после родов женщина отдает всю себя ребенку и якобы не замечает мужа и его потребностей. У папы родительский инстинкт проявляется позже, поэтому мужчина может чувствовать себя брошенным. В этот период наиболее часты измены.

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Женщина не уверена в своей привлекательности, не восстановилась после родов и отстраняется от мужа. Но этого не следует делать. Выделяйте время для мужа, ходите куда-то вдвоем, пока бабушки ухаживают за малышом.

Взрослые дети. Жизнь супругов вращается вокруг ребенка, его воспитания, решения проблем. А когда дети "вылетают" из родительского гнезда во взрослую жизнь, супруги остаются одни. И они могут считать, что абсолютно чужие друг другу люди, у которых нет общих тем для разговора.

Но не спешите расставаться. Попробуйте познакомиться заново, вспомните молодость, бывшую любовь и то, что вас объединяло.

Наиболее критическими считаются два периода, которые наиболее часто влекут за собой развод и новые браки. Избежать их крайне сложно, но вполне реально научиться управлять ими, чтобы они не разрушили семейный очаг.



Кризис в семье из-за "заброшенного гнезда" / Фото Etcetera

Кризис "3 года". Данный период имеет место между 3 и 7 годами замужества и продолжается примерно год. Причина кроется в том, что между партнерами уже нет романтики, они уже не такие, как во время влюбленности, появляются разногласия, недовольство, раздражение.

Супругам желательно минимизировать обсуждения личных отношений и реальных проблем, временно не проявлять романтической любви. Преимущественно обращаться к профессиональным темам, не требовать от партнера товарищества, не отказываться от собственных интересов и круга общения.

Кризис "середины жизни". Второй сложный период между 13-23 годами замужества, он не настолько глубокий, но более длительный. Здесь брачный кризис накладывается на кризис среднего возраста, который отмечается до 40 лет. Кризис в указанный период сожержит переосмысление планов, ценностей и корректировки личности в соответствии с новыми жизненными условиями.

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Именно в этот период проявляется эмоциональная неустойчивость, появляются страхи, проблемы. В такой ситуации партнерам необходимо уметь переключаться с вопроса старения.

Как преодолеть кризисы в семье

Говорите друг с другом

Поинтересуйтесь у своей половины, какой он/она представляет свою жизнь рядом с вами, детьми, каким видит ваш дом. Поделитесь своим видением и сравните ответы. Важно научиться приходить к компромиссу прямо сейчас, иначе через несколько лет расхождения во взглядах будут вызывать только ссоры, слезы и расстройство.

О чем поговорить? Все дело не в поиске общих тем для разговора, а в их создании. Важно проводить больше времени друг с другом. Выезжайте куда-нибудь на выходные, гуляйте, занимайтесь вместе спортом.



Найдите решения пробемы / Фото Goodfon

Верните интерес к жизни

Часто виной бытового вопроса выступает неумение планировать время, отсутствие общих планов на конкретный период, неорганизованность и лень. Распределите обязанности равномерно на всю неделю, учитесь правильно использовать время и подходить к неприятным обязанностям с более позитивным настроением.

Восстановление отношений

Психолог Харвилл Хендрикс разработал курс восстановления отношений и любви для пар, которые длительное время вместе. Он утверждает, что любовь можно создать заново. Для этого вспомните, что любите вы и ваша партнерша, запишите это.

Старайтесь выполнять приятные мелочи из списка два раза в неделю. Это будет похоже на те свидания, когда вы только узнавали друг друга. Хендрикс десятилетиями работает с парами и замечает, что любовь воскресает. Конечно, если в процесс включены оба.