Братья создали миллионную компанию благодаря своей маме: секрет успеха

25 лет назад братья Берт и Джон Джейкобс открыли собственный бизнес по продаже футболок. До этого времени у них не было ничего, кроме фургона, однако сейчас их компания под названием "Life is Good" ( "Жизнь прекрасна") стоит миллион долларов. Произошло это благодаря заслугам их мамы Джоан, ведь именно она научила сыновей видеть в жизни все самое лучшее, несмотря ни на что.

Что известно о семье Джейкобс

В семье было шестеро детей и жили они тяжело, передает издание Coma.

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А все потому, что их родители попали в автокатастрофу: мама обошлась легкими травмами, а у отца перестала функционировать правая рука. Из-за этого он стал раздражительным и часто срывал свой гнев на близких. Однако, несмотря на неприятности, мама продолжала верить, что жизнь все еще прекрасна.



Братья Джейкобс сначала продавали футболки в контейнере / Фото business insi​der

Как мама содействие в открытии бизнеса? Она ежедневно во время ужина ставила детям один и тот же вопрос: "Что хорошего произошло сегодня?"

"Не успев понять, что происходит, мы начинали живо перечислять лучшие, самые смешные и странные события дня. Наша семья всегда отличалась оптимизмом, даже когда нам было совсем не до веселья", – рассказал один из братьев.

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Как их компания стала успешной

Так, Берт и Джон всю жизнь начали следовать этому правилу и именно поэтому они не сдались, когда им приходилось продавать футболки на улицах Бостона, а на их счету было всего лишь 78 долларов.

А успех пришел к братьям после того, как они поместили на свои футболки улыбающегося человечка в берете и надпись "Life is Good", который стал их жизненным кредо.



Ребятам удалось создать прибыльный бизнес/ Фото Coma

Такой положительный дизайн завоевал сердца покупателей, и уже к концу года компания продала футболок на сумму 87 тысяч долларов. Теперь товары братьев Джейкобс продаются в тысячах магазинов по всему миру, а их многомиллионная компания пропагандирует здоровый образ жизни.