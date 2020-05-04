Бренд косметики: как Кайли Дженнер открыла собственное дело и стала самой молодой миллиардершей

С помощью соцсетей сестра Ким Кардашьян – Кайли Дженнер – создала популярную линию косметики Coty, которая производит продукцию более чем 70 брендами, в частности Max Factor, Lacoste и Calvin Klein, и стала самой молодой миллиардершей в истории. Как ей это удалось – читайте в материале.

Недавно 22-летняя модель Кайли Дженнер, одна из сестер знаменитого семейства Кардашьян, в ноябре прошлого года продала 51% акций именного бренда Kylie Cosmetics компании Coty за 600 миллионов долларов, поэтому теперь ее состояние составляет 1,2 миллиарда долларов, пишет издание Mind.

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Что известно о Кайли Дженнер

Впервые о Кайли Дженнер заговорили в 2007 году, тогда девушка приняла участие в реалити-шоу "Светская жизнь семейства Кардашьян", в котором также снялись ее знаменитые родственники. В 2010-м она начала карьеру модели и стала рекламировать одежду популярных брендов.

Через некоторое время Кайли и ее сестра Кендалл запустили собственный бренд одежды Kendall & Kylie, позже появился и бренд косметики Kylie Cosmetics, благодаря которому в 2016 году Дженнер и вошла в рейтинг миллиардеров.

Однако, многие относятся к этому званию скептически – все-таки у Дженнер богатые и знаменитые родители, и своей популярностью она частично обязана Ким Кардашьян, а в бизнесе ей помогает мать. Но модель на критику ответила так: "Люди не воспринимают меня всерьез как бизнесвумен за мой возраст и репутацию. Но мне нравится доказывать, что они ошибаются".

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Отметим, что Дженнер родилась в семье телепродюсерка Крис Дженнер (в предыдущем браке – Кардашьян) и олимпийского чемпиона по десятиборью Брюса Дженнера (но пара распалась после 23 лет брака).

Призванием Кайли оказались социальные сети, где она нашла свою аудиторию – девочек-подростков. Сейчас Кайли Дженнер сумела привлечь 173 миллионов подписчиков в инстаграме и стала шестой по популярности знаменитостью в этой соцсети.

"Одним постом в соцсетях Кайли способна охватить вдвое большую аудиторию, чем транслируемый по ТВ финал чемпионата США по американскому футболу", – объясняет успех продаж Kylie Lip Kits исполнительный директор Coty Пьер Лаубис.

Как Кайли удалось создать собственный бренд косметики

В декабре 2015 года Кейли Дженнер выпустила первую линию помад, которая называлась Kylie Lip Kits и состояла всего из трех оттенков. Однако, благодаря рекламе в социальных сетях ей удалось распродать всю партию за тридцать секунд после официального старта продаж.

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Как оказалось позже, за 18 месяцев на продаже помад Кайли Дженнер заработала 420 миллионов долларов. Уже в 2016 году стартап Kylie Lip Kits был переименован в Kylie Cosmetics, а линейка косметической продукции расширилась за счет карандашей и гелевых подводок для глаз, теней для век, румян, пудр и хайлайтеров.

Первые годы косметика Кайли Дженнер продавалась исключительно в онлайне. Но в конце 2018 года она договорилась о сотрудничестве с сетью Ulta Beauty, у которой более 1100 магазинов. В некоторых из них ее косметика была полностью распродана всего за несколько часов.

По оценкам Oppenheimer, за первые шесть недель Kylie продала через Ulta продукцию на 54,5 миллионов долларов. А в мае 2019-го империя Дженнер расширилась после запуска продаж увлажняющих кремов и скрабов для лица под новым брендом Kylie Skin.

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Так, всего за несколько лет Kylie Cosmetics превратилась в компанию стоимостью более 1 миллиарда долларов. При этом в ней до сих пор работает всего 12 человек. Производством и упаковкой косметики по аутсорсингу занимается калифорнийская компания Seed Beauty, а продажами – онлайн-ритейлер Shopify. За управление финансами и связи с общественностью отвечает Крис Дженнер, которая помогает в бизнесе всем своим детям и берет за это с них комиссию в размере 10%.