Чем первая любовь современных детей отличается от чувств их родителей: интересные факты
У современных детей первая любовь появляется уже в первом классе, но родители должны осознавать, что она происходит несколько иначе, чем в их детстве.
Что делать родителям, если их 7-летний сын заявляет, что женится на однокласснице, или 6-летняя девочка пытается выбрать одного из двух "женихов", рассказала психоаналитик Мария Гончаренко изданию "Освитория".
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Согласно ее словам, главное, что не нужно делать родителям, – это обесценивать, насмехаться или запрещать такую любовь ребенка. Поэтому, не употребляйте фразы: "Надо думать об уроках, а не о пустяках", "Два вершка от горшка, а уже женихается", "Да у тебя таких еще десятки будет" и другие.
Чем отличается первая любовь современных детей от чувств их родителей
- Она ранняя
Ранее первая любовь появлялась у пятиклассников, однако сейчас это не редкость даже в первом классе.
- Она откровенная
Теперь мальчики не "дергают девочек за косички". Ведь у современных детей больше смелости и способов продемонстрировать дружбу. И они чаще говорят именно то, что чувствуют. К тому же, к счастью, современным детям труднее вбить в голову, что "бьет, значит любит".
- В ней почти исчезла гендерная разница
На сегодня влюбленность мальчиков мало чем отличается от девичьей влюбленности. Теперь первыми признаются в любви, дарят валентинки и другие письма, помогают как мальчики, так и девочки.
Девочки тоже проявляют симпатию к мальчикам
- Она более "холодная"
Раньше, когда первая любовь захватывала подростков или детей 10-12 лет, она бурлила эмоциями. Однако сейчас у детей 6-10 лет этого нет, здесь гораздо больше работает голова, чем сердце.
Однако родителям не стоит обесценивать такие отношения или считать их игрой. Мы имеем дело с совершенно новым поколением, которое уже окрестили "асексуалами", то есть через 10 лет эти мальчики и девочки не будут стремиться получать сексуальный опыт и опыт отношений, как делали это предыдущие поколения в молодые годы. И значительно чаще теперь они будут включать "голову", выбирая партнера.
- Она тренирует выбор
Исследователи говорят, что современные подростки несколько уставшие от разнообразия виртуальных контактов, поэтому стараются как можно быстрее сделать правильный выбор и быть в "живых" комфортных отношениях. Зато дети 6-10 лет очень прагматичны. Они "разбирают" одноклассников, максимум – детей из других классов. Ищут "невест" среди тех, кто есть, будто в первобытных племенах.
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- Она чаще "заимствована"
Все, что касается влюбленности, дети могут спрашивать или искать объяснение в соцсетях или на форумах. Часто можно встретить такие наивные детские вопросы, написанные с множеством ошибок. Это попытка "мыслить коллективно": узнать, как правильно и как это происходит у сверстников. И о влюбленности часто думают после просмотра влогов, копируя интернет-кумиров.
- Она важна, как никогда
Психологи отмечают, что первые детские предпочтения – это вариант тех отношений, которые они будут строить позже. К тому же, травма или успех во время первой влюбленности оставляет след в будущем. Современным тинейджерам часто не до вопроса выбора – с кем общаться, кого выделить среди других, поэтому тот детский опыт пригодится в 14-16 лет.
Дети влюбляются еще в первом классе / Фото coffeeandtheeblog
Что делать родителям с первой любовью их малышей
- Увидеть, не мешают ли неудовлетворенные потребности
Время от времени современные дети могут искать внимание или поддержку, которую недополучили от родителей, поэтому "заводят" отношения. Также, у детей может происходить даже "влюбленность в отместку" (когда родители больше времени уделяют другому ребенку). И если первая любовь – это сигнал SOS родителям, то вам следует помочь сыну или дочери. Лучше дополучить тепло в 7 лет, чем искать его в случайных партнерах в 30 лет.
- Уважайте выбор
Первоклассница, которая понравится вашему сыну, вряд ли станет вам невесткой. Но то, что вам не нравится, может быть важным и нужным вашему ребенку. Это хороший момент осознать: дети – не наше отражение, они другие.
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- Помогайте выделить важное
Можно помочь понять, что именно привлекает и где это искать. Например, классика: "барышня и хулиган". Чем озорник привлекает девочку? Смелостью? Забавностью? Если просто ругать ребенка, чтобы она не играла с "этим хулиганом", то дети будут обижаться. И в 15 лет дочь будет искать именно "асоциального типа".
- Слушайте и советуйте, когда просят
Дайте возможность ребенку обсудить все, что волнует. Это школа отношений: как обратить на себя внимание, понравиться, говорить комплименты, что делать с ревностью и тому подобное. Делитесь опытом и советуйте, когда ребенок сам спрашивает. Если сын или дочь часами только об этом и говорят, переведите активность в творчество: пусть нарисует или сделает аппликацию. Это хорошо повлияет на креативность.
История в киевской школе. На уроках в 3 классе день за днем сидел мальчик, он отвечал и выполнял задачи. Вы спросите, что здесь необычного? А то, что он – первоклассник, а ходит в этот класс, поскольку в нем учится его "избранница". Поэтому он был готов на все, чтобы посидеть с ней за партой. Это первая любовь была взаимной – девочка тоже отстаивала право быть вместе. К счастью, учителя повели себя довольно деликатно – позволили некоторое время такое "нарушение порядка" вместо того, чтобы разводить маленьких Джульетту и Ромео, которые впоследствии убедились, что встречаться после перерыва интереснее, чем постоянно быть вместе.