Чем первая любовь современных детей отличается от чувств их родителей: интересные факты



Девочки тоже проявляют симпатию к мальчикам

Она более "холодная"

Раньше, когда первая любовь захватывала подростков или детей 10-12 лет, она бурлила эмоциями. Однако сейчас у детей 6-10 лет этого нет, здесь гораздо больше работает голова, чем сердце.

Однако родителям не стоит обесценивать такие отношения или считать их игрой. Мы имеем дело с совершенно новым поколением, которое уже окрестили "асексуалами", то есть через 10 лет эти мальчики и девочки не будут стремиться получать сексуальный опыт и опыт отношений, как делали это предыдущие поколения в молодые годы. И значительно чаще теперь они будут включать "голову", выбирая партнера.

Она тренирует выбор

Исследователи говорят, что современные подростки несколько уставшие от разнообразия виртуальных контактов, поэтому стараются как можно быстрее сделать правильный выбор и быть в "живых" комфортных отношениях. Зато дети 6-10 лет очень прагматичны. Они "разбирают" одноклассников, максимум – детей из других классов. Ищут "невест" среди тех, кто есть, будто в первобытных племенах.

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Она чаще "заимствована"

Все, что касается влюбленности, дети могут спрашивать или искать объяснение в соцсетях или на форумах. Часто можно встретить такие наивные детские вопросы, написанные с множеством ошибок. Это попытка "мыслить коллективно": узнать, как правильно и как это происходит у сверстников. И о влюбленности часто думают после просмотра влогов, копируя интернет-кумиров.

Она важна, как никогда

Психологи отмечают, что первые детские предпочтения – это вариант тех отношений, которые они будут строить позже. К тому же, травма или успех во время первой влюбленности оставляет след в будущем. Современным тинейджерам часто не до вопроса выбора – с кем общаться, кого выделить среди других, поэтому тот детский опыт пригодится в 14-16 лет.



Дети влюбляются еще в первом классе / Фото coffeeandtheeblog

Что делать родителям с первой любовью их малышей

Увидеть, не мешают ли неудовлетворенные потребности

Время от времени современные дети могут искать внимание или поддержку, которую недополучили от родителей, поэтому "заводят" отношения. Также, у детей может происходить даже "влюбленность в отместку" (когда родители больше времени уделяют другому ребенку). И если первая любовь – это сигнал SOS родителям, то вам следует помочь сыну или дочери. Лучше дополучить тепло в 7 лет, чем искать его в случайных партнерах в 30 лет.

Уважайте выбор

Первоклассница, которая понравится вашему сыну, вряд ли станет вам невесткой. Но то, что вам не нравится, может быть важным и нужным вашему ребенку. Это хороший момент осознать: дети – не наше отражение, они другие.

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Помогайте выделить важное

Можно помочь понять, что именно привлекает и где это искать. Например, классика: "барышня и хулиган". Чем озорник привлекает девочку? Смелостью? Забавностью? Если просто ругать ребенка, чтобы она не играла с "этим хулиганом", то дети будут обижаться. И в 15 лет дочь будет искать именно "асоциального типа".

Слушайте и советуйте, когда просят

Дайте возможность ребенку обсудить все, что волнует. Это школа отношений: как обратить на себя внимание, понравиться, говорить комплименты, что делать с ревностью и тому подобное. Делитесь опытом и советуйте, когда ребенок сам спрашивает. Если сын или дочь часами только об этом и говорят, переведите активность в творчество: пусть нарисует или сделает аппликацию. Это хорошо повлияет на креативность.

История в киевской школе. На уроках в 3 классе день за днем ​​сидел мальчик, он отвечал и выполнял задачи. Вы спросите, что здесь необычного? А то, что он – первоклассник, а ходит в этот класс, поскольку в нем учится его "избранница". Поэтому он был готов на все, чтобы посидеть с ней за партой. Это первая любовь была взаимной – девочка тоже отстаивала право быть вместе. К счастью, учителя повели себя довольно деликатно – позволили некоторое время такое "нарушение порядка" вместо того, чтобы разводить маленьких Джульетту и Ромео, которые впоследствии убедились, что встречаться после перерыва интереснее, чем постоянно быть вместе.