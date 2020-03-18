Чем заняться дома на карантине: советы, как не сойти с ума

Украинцы вынужденно сидят дома, защищаясь от коронавируса. Многие сотрудники переходят на удаленную работу, другие же – в вынужденном отпуске. Как не заскучать от национального карантина и не потратить время – читайте в материале 24 канала.

Психологи убеждены, что карантин важно воспринимать как возможности, а не только как вынужденные ограничения. Впрочем, теперь можно сделать то, на что давно не находили времени. В первую очередь стоит составить список дел.

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Кроме этого, можно почитать интересную литературу, посмотреть фильмы и сериалы, поиграть в компьютерные игры или же устроить настоящую генеральную уборку.

Релакс с семьей

Уделить время близким – тоже не лишнее. Психологи советуют сохранять спокойствие, ведь это влияет на иммунитет, который очень необходим в период эпидемии. Самое время уделить внимание и детям.



На время карантина особое внимание стоит уделить детям / Фото Getty Images

Двигаться, а не депрессировать на диване

Кроме этого, можно заняться творчеством. Или же уделить внимание своему телу. Конечно, занятия в зале с оборудованием более эффективны, но специалисты говорят, что можно тренироваться с бутылками с водой или же с кипой книг.

Можно выполнять беговые упражнения на месте, прыжки. Это можно реализовать дома и в любом случае лучше, чем лежать на диване и страдать от депрессии,

– отметил профессиональный тренер Сергей Пуцов.



Тренировки с бутылками воды / Фото Zen.yandex

Тренировать мозг

Для тренировки мозгов существует обучающая платформа Prometeus. Там предлагают более 100 курсов бесплатно и на любой вкус.

Виртуально также можно послушать сказки и посетить множество музеев мира, даже с друзьями по видеоконференции.

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Врачи также советуют бывать на свежем воздухе, но не в людных местах. Однако обязательно часто мыть руки и пользоваться антисептиком.



Какие ограничения введены в Украине через коронавируса / инфографика 24 канала