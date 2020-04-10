Что больше всего раздражает мужчин в поведении женщин: ответ психолога

Мужчины и женщины по-разному воспринимают информацию и реагируют на нее. Но важно следить за своими словами и действиями, чтобы не показаться слишком эмоциональными. Ведь именно это часто раздражает мужчин в поведении женщин.

Поэтому, женщинам стоит обратить внимание на некоторые особенности мужской психики, чтобы не разрушить отношения. Что именно раздражает парней в женском поведении – пояснил психолог Александр Шахов, пишет Сегодня.

Интересно! Какие фразы не стоит говорить мужчине

Сравнение с другими

Не важно, с кем девушка сравнивает своего мужчину – с бывшим, папой, мужем подруги или идеальным актером, ведь для него это одно из самых тяжких оскорблений. Не стоит думать, что так вы мотивируете своего мужчину к росту.

"Нет. Эффект будет прямо противоположным: мужчина обидится, потеряет к вам доверие и почувствует обесценивание личности", – уверяет психолог.

Спор с мужчиной

Когда женщина спорит с мужчиной, она бросает ему вызов. В таких случаях пара перебрасывается аргументами, будто "играет в хоккей". Для мужчины каждый, кто бросает ему вызов, уже соперник и конкурент.



Не устраивайте частые споры мужчине без повода/ Фото Bota

Поэтому, гены мужчины требуют победить соперника любой ценой, иначе он будет побежден. "Поэтому если вы спорите с мужчиной, то будьте готовы к жесткой схватке без церемоний", – говорит Александр.

Спонтанность

Мужчины, это, как правило, существа рациональны и постоянно планируют. А внезапность является врагом любого плана. Поэтому все мужчины опасаются, что в их продуманный план вмешается какая-то неожиданность, например женское "хочу".

Интересно! 7 очевидных признаков, что мужчина вас не любит

Как в этом случае избежать скандалов? "Лучше всего говорить о своих желаниях мужчине заранее, чтобы он успел подумать, как лучше использовать свои силы и время", – отмечает Шахов.

Ревность

Это деструктивное чувство, берущее начало в низкой самооценке, желании обладать человеком. К тому же, тотальный контроль и чувство подозрительности часто граничит с паранойей. Да, вы должны обращать внимание на общение мужчины с другими женщинами, но стоит по-другому реагировать.

Шахов поясняет, что мужчин раздражает такая реакция: "На кого ты там смотришь?". Вместо того, чтобы негативно реагировать на бессознательную мужскую реакцию, используйте ее в своих интересах: изучайте его страсти, разделяйте его эмоции, и так вы укрепите доверие и эмоциональную связь между вами", – подытожил психолог.