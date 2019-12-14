Что убивает брак: 9 факторов, которые ведут к разводу

Бесспорно на прочность взаимоотношений влияют десятки факторов. Поэтому, если вы заметили их в своих отношениях, попробуйте что-то изменить. И помните, что семью всегда можно спасти, если вы действительно любите друг друга.

Ниже описаны признаки, которые могут привести к разводу пары, передает издание The Healthy.

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Вы проявляеете принципиальное неуважение к своему партнеру

Это начинается с жалобы вроде "Ты не помыл посуду", но впоследствии это может перерасти в постоянную критику, например, "Ты не помогаешь мне по дому".

"Проблема не может возникнуть от одной жалобы, но она постепенно появляется в основе вашего брака", – говорит брачный консультант Лесли Доарес.

Во время спора вы настаиваете на том, что правы

Да, трудно сказать: "Я ошибался", но в отношениях это нужно сделать. Вместо того, чтобы выяснить, кто прав, вы должны выяснить, как сделать так, чтобы наладить приятные отношения.

"Моя бабушка говорила мне: "Ты хочешь быть правой или хочешь быть счастливой?", – поделилась эксперт по отношениям Бонне Уинстон.



Ссоры в семье могут привести к разводу / Фото Pinterest

Вы не хотите иметь детей

Вы, вероятно, говорили о том, что хотите иметь детей после того, как вы поженились. Но такие мысли могут меняться. Возможно, кто-то опасается, что из-за детей вы потеряете карьеру. "Если вы не на одной стороне с партнером касательно рождения детей, то это приведет к обиде", – говорит основатель Wise Matchmaking Брук Уайз.

У вас опять такой же аргумент

К примеру, женщина ругает мужа за то, что он не купил молоко. Но она должна была напомнить ему, позвонить на работу. И так каждый раз. По данным Института Готмана, повторение одинакового конфликта в ваших отношениях может свидетельствовать о различиях между вам и партнером. Ведь иногда пары спорят из-за ежедневных вещей, но когда на самом деле они напряжены, а это может быть следствием масштабных конфликтов.

"Это может привести к разводу, если вы позволите усиливать аргументы, откажетесь от разговора или будете часто винить партнера", – говорит психотерапевт Марне Фейерман.

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Вы ссоритесь насчет секса

Если один из вас хочет секса, а другой наоборот – его устраивает отсутствие близости, то это может означать, что вы находитесь в платонических отношениях (хотя это также может быть следствием тревоги, депрессии или физического состояния).

Но вы не женились, чтобы стать "комнатными растениями" или деловыми партнерами. На самом деле, недавнее исследование, проведенное в университете Торонто-Миссисага показало, что секс реже, чем один раз в неделю, не делает пары счастливее. "Близость – это важная часть здорового партнерства", – говорит психолог Холл.

Вы ссоритесь из-за семьи

Если вы чувствуете, что ваш партнер ненавидит вашу семью, то вы можете из-за этого поссориться. В таком случае вам лучше поговорить о том, как обращаться с семьями друг друга, чтобы вам это было приятно.

Вы также можете спорить о том, как часто видеться с семьей. Возможно, один из супругов хочет проводить больше времени со своими родственниками, а другой – нет. Поэтому решите любые вопросы, касающиеся вашей семьи.

Вы ссоритесь из-за образа жизни

Когда один партнер любит постоянно выходить "в люди" и общаться с друзьями, а другой – это интроверт, который хочет постоянно сидеть дома. Такие разные способы жизни означают, что вам нужно решить этот, пойти на компромисс. Ведь если никто не захочет подстраиваться, то у пары могут возникнуть проблемы.



Следует решать любые конфликты в отношениях / Фото Ukr.Media

Вы перестаете выражать собственное мнение

Когда ссоры прекращаются, то это может сигнализировать о начале разрыва, ведь ві эмоционально отстранены и вас не беспокоят споры с партнером.

"Помните, что ваш любимый человек уже заинтересовался вами когда-то, так же как и вы. Он с удовольствием слушал, как вы аргументируете свою точку зрения. Так почему вам сейчас отказываться от личного мнения. К тому же, когда вы не обсуждаете свои проблемы, внутренний конфликт может развиваться", – добавил доктор Карл.

Вы перестаете доверять

"Если присутствует неверность или потеря доверия, то трудно вернуть отношения к тому, как все было раньше. Очень трудно потом восстановить нормальные отношения, если ты всегда сомневаешься в верности партнера к тебе".