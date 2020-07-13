Дочь вышла замуж в больнице, чтобы ее больная мама могла это увидеть: трогательные фото

Девушка из США решила устроить церемонию бракосочетания в больнице, где лежала ее мама, больная раком. Дочка хотела, чтобы ее самый родной человек присутствовал на важном дне. Поэтому, заверила, что улыбка ее мамы была самой большой радостью на этом празднике.

Это удалось организовать благодаря работникам больницы Northwestern Medicine Lake Forest, пишет издание People.

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Алиса Сазерленд и ее муж Аким обручились в феврале и планировали провести свадьбу в ноябре 2020 года, но перенесли ее на май 2021 года из-за пандемии.

Однако, после того, как девушка узнала, что у ее мамы неизлечимый рак, они решили устроить небольшую свадебную церемонию на заднем дворе дома. Однако и эти планы изменились, поскольку 23 июня ее маму Хоне доставили в отделение неотложной помощи.



Свадьба Алисы возле больницы / Фото People

И когда медицинский персонал больницы узнал о свадебной проблеме Алисы, они предложили провести церемонию бракосочетания в самой больнице. Сазерленд отметила, что она будет вечно благодарна персоналу за то, что они позволили матери стать свидетельницей ее великого дня перед смертью.

Так, 63-летняя Хоне стала свидетельницей особого момента, когда ее муж – отец Алисы – проводил невесту по проходу во время церемонии. "Я всегда представляла маму на своей свадьбе. Поэтому мы осуществили ее последнюю мечту", – говорит девушка.

Известно, что Карен Хоне умерла в больнице 27 июня. "Ее улыбка в тот день была самой большой улыбкой, которую я так давно не видела. Этот год для нее был очень тяжелым, но она всегда была бойцом", – добавила Алиса.