Дочь сделала для папы руководство по мемам, которое стоит прочитать всем взрослым

Мемы и тренды в соцсетях меняются настолько быстро, что порой за ними сложно уследить даже тем, кто проводит в интернете все свое время. Еще сложнее взрослым людям, которые в основном держатся в стороне от современной онлайн-культуры.

Поэтому дочь-подросток решила подарила отцу книгу, которая поможет ему разобраться в современных мемах, которые пользуются огромной популярностью в интернете. Писатель Джон Эйкафф похвастался новым руководством в своем инстаграме.

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Девочка по имени Лу своими руками написала гайд по современной интернет-культуре и назвала его "Новый год – новые мемы".

Содержание книги сразу дало писателю понять, с чем ему придется столкнуться. Инструкция состоит из 7 частей: "Фразы, которые надо знать", "Мемы, которые надо знать", "Мои любимые мемы", "Специальное объяснение о TikTok", "Важные персонажи и стереотипы", "Новые фразы" и "Новые мемы и тренды".

В частности в "мемах, которые надо знать" американка объяснила, почему в интернете популярно фото яйца, зачем женщины кричат на кота и что не так с "Зоной-51". А среди необходимых фраз оказалась: "Окей, бумер".

Фото пособия по мемах:

Девушка объяснила изданию Today свою идею: "Отец может отстать от современных мемов, потому что эта культура быстро меняется". Работа над книгой продолжалась несколько недель.

К руководству по мемам девочка добавила страницу "об авторе", где она написала информацию о себе. В частности, дочь писателя похвасталась одним из своих крупнейших достижений – кроме того, что она играет на музыкальном инструменте и является участником команды по плаванию, она имеет вирусный ролик в TikTok, набравший 465 тысяч просмотров.



Лу Эйкафф сделала для отца книгу с мемами