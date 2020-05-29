Глава ОП, премьер и супруга президента считают, что государство должно больше времени уделять предотвращению и противодействию домашнему насилию. Ведь, по словам Шмыгаля, это является преступлением, а не проявлением любви.

Андрей Ермак, Елена Зеленская, Денис Шмыгаль, Марина Лазебная и омбудсмен Людмила Денисова организовали встречу с правозащитниками, чтобы обсудить усиление мер по противодействию домашнему насилию, говорится на сайте Офиса президента.

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Ведь по данным пресс-службы Офиса президента, карантин обострил проблемы и обнаружил пробелы в системе противодействия домашнему насилию. Так, за первые три месяца 2020 года поступило более 47 тысяч обращений о случаях домашнего насилия. А это почти на 50% больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам Шмыгаля, важно не только реагировать постфактум, необходимо на государственном уровне заниматься профилактикой. Должна быть организована работа психологов и других соответствующих служб.

Домашнее насилие – это преступление, а не проявление любви. Пословицу "Бьет – значит любит" мы должны забыть, и этим преступлениям нужно всячески противодействовать,

– подытожил он.

Правозащитники взамен заявили, что в Украине уже принят закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", но его необходимо усилить другими нормативно-правовыми документами и обеспечить их выполнение.

К тому же, увеличение случаев домашнего насилия привело к подготовке проекта указа президента "О неотложных мерах по защите прав и интересов лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола".



Домашнее насилие на карантине / Инфографика 24 канала

Этот указ будет иметь меры, которые помогут предотвратить и минимизировать домашнее насилие, обеспечат развитие системы сервисов и приютов для пострадавших, будет контролировать неотвратимость наказания за насилие, помогать пострадавшим лицам и тому подобное.

Елена Зеленская отметила, что, по нормам, на 10 тысяч населения должно быть одно место в приюте, но в Украине пока печальная статистика: только девять приютов и 16 кризисных комнат. Поэтому этот указ должен стать гарантией последовательного воплощения комплексных мероприятий на местах. "К этому процессу должны быть привлечены все ветви власти", – добавила жена президента.

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Руководитель ОП Ермак надеется, что нормы профильного закона должны заработать как единый и слаженный механизм на всех уровнях, ведь только так можно достичь существенного уменьшения случаев насилия.

Поэтому, по просьбе Ермака, участники встречи в течение двух дней должны подготовить предложения к проекту указа президента Украины с учетом высказанных замечаний и рекомендаций.